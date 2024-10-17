Güney Kıbrıs’ta paketçi olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik saldırı ve soygun vakalarında yaşanan artışın endişe verici boyutlara ulaştığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Salı gecesi Limasol bölgesinde iki paketçiye saldırı düzenlendiğini yazdılar.

Gazete, ilk olayda yaklaşık 10 kişilik bir grubun, Hindistan kökenli paketçinin önünü keserek, ırkçı sözlü saldırıda bulunduklarını, akabinde şahsı motorundan yere düşürerek darp ettiklerini ve motoru ile parasını çalmaya çalıştıklarını yazdı.

Şahısların motoru çalamadıklarını ancak şahsın kaskını çaldıklarını da belirten gazete, ikinci olayda ise bu kez üç kişilik bir gurubun yabancı uyruklu paketçiyi darp ettiklerini, parasını ve iki adet cep telefonunu çaldıklarını vurguladı.

Habere göre Rum polisi 10 gençten oluşan grubu tutukladı.