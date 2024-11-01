Güney Kıbrıs’ta alınan tüm tedbirlere rağmen, Çarşamba akşamı yine bir paket servis elemanın saldırıya uğradığı bildirildi.

Politis gazetesi, Limasol’da 7 kişinin paket servis elemanının motorun önünü keserek ona saldırdıklarını ve 1500 euro değerindeki motorunu çaldıklarını yazdı.

Paket servisçinin saldırganların 18-20 yaş aralığında olduğu yönünde ifade verdiğini ve arandıklarını yazan gazete çalınan motorun bir süre sonra, başka çalıntı motorların yanında, farklı bir renge boyanmış halde bulunduğuna da yer verdi.

Bununla son dönemde paket servisçilere yönelik saldırıların sayısı 16'ya ulaştı.