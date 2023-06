Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ni (KTBB) ziyaret etti.

Ziyarette KTBB Başkanı Hasan Esandağlı ve Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulunurken, Sami Özuslu’ya bazı CTP Milletvekilleri eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, “Gazetecilik hayatım boyunca her zaman bağımsız yargıdan taraf oldum” ifadelerini kullandı. KTBB Başkanı Hasan Esendağlı ise görüşme sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ÖZUSLU: İŞBİRLİĞİ ORTAMI MUTLAKA OLUŞACAKTIR

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, hukuk ve adalet konusunda konuşacak birçok konunun olduğunu vurguladı. Bunlardan bir tanesinin bağımsız yargı olduğuna dikkat çeken Özuslu, “Hayatım boyunca her zaman bağımsız yargıdan taraf oldum. Bağımsız yargıya dönük saldırılara karşı hep taraf oldum. Taraf olmak gerekir. Tarafsız olduğumuzu iddia edip bağımsız yargımızın yerle bir edilmesine, sistemin daha kötü bir noktaya götürülmesine kimsenin kayıtsız kalmaması gerekir” dedi. Barolar Birliği’nin ve mahalli barolarının bu anlamda verdiği mücadelenin de takdire şayan olduğuna dikkat çeken Özuslu, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan depremin ardından Barolar Birliği’nin çok büyük görev üstlendiğine vurgu yaptı. Özuslu, “İsias Otel ile ilgili soruşturmanın ve yargılama sürecinin takipçisi olacağız. Kaybettiğimiz melekler geri gelmeyecekse de adalet duygusu insanların yüreğinde yeşermeli. Hukukçu vekillerimiz başta olmak üzere, CTP olarak ortak akılla hareket etme çabasındayız. Bu doğrultuda da artarak gelişecek işbirliği ortamı mutlaka oluşacaktır” ifadelerini kullandı.



ESENDAĞLI: UMUTLARIN YEŞERMESİNE OLAN İHTİYAÇ HER GÜN ARTIYOR

KTBB Başkanı Hasan Esendağlı ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gerçekleştirilecek seçimin, ülke açısından iyi sonuçlar doğurmasını umut ettiğini kaydeden Esendağlı, ilerdeki genel seçim açısından örnek bir katılım ve örnek bir netice elde edilmesini umduğunu belirtti. “Ülkede gerçekten siyasetin, umutların yeşertmesine olan ihtiyacımız her gün artmaktadır. Her seçim öncesi bu temennilerimizi dile getiriyoruz ancak malesef bir sonraki seçime daha kötü durumda bir ülke buluyoruz” diyen Esendağlı, bunun son bulması için siyaset kurumunun başta olmak üzere, ülkenin bütün bileşenlerinin daha çok çalışması gerektiğini vurguladı.