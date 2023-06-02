CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sami Özuslu’ya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Ziyarette, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

-Özuslu

CTP Milletvekili adayı Sami Özusu ziyarette yaptığı konuşmada, hayatı boyunca her zaman sivil toplumun içinde olduğunu belirterek, sivil toplumun, sendikaların ve meslek örgütlerinin sesi olabilmenin önemine işaret etti.

Özuslu, “Hayatım boyunca emekten, emekçiden, ezilenden, hakları çiğnenenden yana olmaya çalıştım. CTP de 1970’ten beri hep ezilenin yanında, özgürlük ve emek mücadelesinin en önünde yer aldı” şeklinde konuştu.

“Hayatımız, barışa, demokrasiye ve özgürlüklere adanmış durumdadır” diyen Özuslu, ara seçim sonuçlarının, Meclis’teki aritmetiği değiştirmeyeceğini ancak sandık sonucunda önemli bir mesaj verileceğini söyledi.

“Ya şu anda varlıklarımıza dönük saldırılara yenileri eklenecek, ya da yaşananlara dur diyeceğiz” diyen Sami Özuslu, “Biz bu kadere razı olmayacağımızı haykırıyoruz. 25 Haziran günü hep birlikte sandığa gideceğiz ve bu güçlü dersi karşı tarafa vereceğiz” ifadelerini kullandı.

-Özuslu’dan KTMMOB’ye ziyaret

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, Genel Başkan Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleriyle birlikte, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) de ziyaret etti. Özuslu, Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB heyetiyle bir araya geldi.

-“Bilimsel akla daha fazla önem veren bir toplum yaratacağız”

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ziyarette yaptığı konuşmada, “KTMMOB benim için adeta kendimi fahri üye saydığım bir yerdir” diyerek, KTMMOB’nin, hem yasal bir birlik olması bakımından, hem de insan kalitesi ile bilimsel aklı temsil etmesi bakımından önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

“Bu merkez zaman zaman görüyoruz ki devleti idare edenler tarafından yok sayılıyor” diyen Sami Özuslu, bunu devletin yaptığı çeşitli projelerde KTMMOB’yi devre dışı bırakma çabalarında gördüklerini söyledi. Özuslu konuşmasına şöyle devam etti:

“Son yaşanan talihsiz ve hepimizi üzen toplamda 49 insanımızı yitirdiğimiz Türkiye’deki deprem bir kez daha hatırlattı ki; bilimsel akla ve teknik bilgiye eğer kulak verilmezse, insanlık gün gelir büyük acı yaşar. Önümüzdeki dönemde bu olaydan ders alınıp alınmadığını göreceğiz. Bilimsel akla, mühendislik bilimine kulak verilmesi gerektiğini herkes bir kez daha algıladı. Toplumda böyle bir bilinç oluştu.”

Mesleki hayatı boyunca hep sivil toplum örgütleri ile iç içe olduğunu vurgulayan Özuslu, “KTMMOB ile biz, toplum faydasına sunabileceğimiz çok yakın iş birlikleri de yaptık. Çünkü hem medya, hem toplum, hem siyaset aslında bir bütündür ve bu bütünün içinde herkesin kendine düşeni yapması halinde toplum kazanır. Net olarak şunu söylemek isterim, buraları daha fazla dikkate alınmalıdır. Hükümet kamu kuruluşları, buradaki insan kaynağını, teknik bilgi birikimini daha fazla harekete geçirmelidir” diye konuştu.

Özuslu konuşmasında, “Umarım ki birlikte bilimsel akla daha fazla önem veren bir toplum yaratacağız. İnsanımızın geleceğe ulaşması için bunlara ihtiyaç var. Aydınlığın yolu bilimden geçer” ifadelerine yer verdi.