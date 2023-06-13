Özuslu dün akşam, CTP Girne İlçesi’nin Çatalköy’de organize ettiği kokteyle katılarak yurttaşlarla bir araya geldi. Acapulco Hotel’de gerçekleştirilen erkinliğe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle çok sayıda yurttaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte 25 Haziran ara seçimlerine yönelik mesajlar verildi.

ÖZUSLU: BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ, YARINLARI BİRLİKTE KURACAĞIZ

CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, Çatalköylü yurttaşlara hitap ettiği konuşmasında umutları yeniden yeşertmek, çocuklara daha güzel bir gelecek kurabilmek için bu yola çıktıklarını söyledi. Seçim döneminin en başında bir video çekerek diğer adaylara çağrı yaptığını anımsatan Özuslu, “Bütün adaylara temiz, şeffaf, birbirimize saldırmadan, kara propaganda yapmadan, manipülasyon oyunlarına girişmeden kampanya yürütme çağrısı yaptım” dedi. Adaylardan birçoğunun bu çağrıya uyduğunu, bazılarının uymadığını aktaran Özuslu, gazetecilik döneminde herkesi eleştirdiğini çünkü daha iyi işler yapılmasını istediğini belirtti. “Bundan sonra da bütün işim gücüm bildiğimi söylemek, halkın beklentilerini meclis kürsüsünden dile getirmek, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin yararına olan yasalar geçirmektir” diyen Özuslu, toplumun zararına olan yasaları engellemek için var gücüyle çalışacağını kaydetti. Toplumun birlikteliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Özuslu, birlikte yönetmeyi ve yarınları birlikte kurmayı başaracaklarını vurguladı.

ERHÜRMAN: YÜREĞİ İNSAN VE YURT SEVGİSİYLE DOLU OLANLAR KAZANACAK

Çatalköy’deki etkinlikte konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kaybetme korkusu yaşayanların son dönemde gerilime ve insanları ötekileştirmeye başvurduğunu ancak 25 Haziran’daki seçimi yüreği insan ve yurt sevgisiyle dolu olanların kazanacağını vurguladı. “Dürüstlüğünü, kalemini satmadığını, eğilip bükülmediğini ve gecesini gündüzünü bu ülke için dertlenerek geçirdiğini herkesin bildiği bir adayımız var” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkını yoksulluğa ve göçe mahkum etmek isteyenlere bu seçimde “dur” denileceğini ifade etti. CTP’nin son 3 yıldır TL’nin değer kaybından dolayı dövize endeksli muhasebe biriminden, tam gün eğitime geçilmesi için birçok vizyonu ortaya koyduğuna dikkat çeken Erhürman, sandıktan değişim mesajı çıkacağını vurguladı.

TALAT: ÖZUSLU, MECLİS’TE SÖZLERİMİZİ ÇOĞALTAN BİRİSİ OLACAK

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da, Sami Özuslu’nun yıllardır barış, demokrasi, insan hakları, sosyal adalet mücadelesi veren birisi olduğunu söyledi ve Özuslu’nun mücadele hayatında yepyeni bir safhayı birlikte açacaklarını ifade etti. Özuslu’nun artık mecliste kendilerinin ekip arkadaşı olacağını kaydeden Talat, “Bizim bu topraklara tutunmakla ilgili sözümüzü çoğaltan kişilerden birisi olacak” dedi.