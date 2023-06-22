Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Evrensel Hasta Hakları

Derneği’nde Sağlık Dernekleri Platformu ile görüştü. Görüşmede, Sağlık Dernekleri Platformu

dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay

Kibrit, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru ve Evrensel

Hasta Hakları Derneği Proje Çalışanı Beren Dağtaş da hazır bulunarak konuşma

gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP milletvekili adayı Sami Özuslu,

“Bütün örgütleri ve dernekleri bu platform altında toplandığı için kutlarım. Ortak akıl

üretmede de siyasilere ışık tutacak bir çatıdır” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU: BUNDAN SONRA DA SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, platformu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada,

platformun hak üzerine kurulmuş bir platform olduğuna dikkat çekti ve hukukun da haktan

doğduğunu dile getirdi. “Bundan sonra da sizin sesiniz olmaya devam edeceğim. Sesi az

duyulan kesimlerin sesi olabilmek çok önemlidir” diyen Özuslu, en küçük kesimin bile sesini

duyurabilmenin, demokrasinin esası olduğunu belirtti. Özuslu, “Bu tür platformlar bir güç

yaratır ve bütünsel mücadele verilir. Ülkede o kadar büyük ekonomik yıkım var ki insanlar

temel gıda maddelerine bile erişimde sorun yaşıyorlar. Bu evrensel insan hakları

manzumesine karşı olan bir şeydir. Bu bir hak ihlalidir. Barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi

temel ihtiyaçlar temel haktır. Bir insanın sağlıklı beslenmesi bir lütuf değil, bir haktır. İlaca

erişememek insan hakkı ihlalinin daniskasıdır” ifadelerini kullandı. Söz konusu hak

ihlallerinin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda artacağını vurgulayan Özuslu, bunun için

alternatif yollar aramanın elzem olduğunu kaydetti. “Bizim artık ezbere konuşma lüksümüz

yoktur. İşin temeli ekonomidir. Bütün örgütleri ve dernekleri bu platform altında toplandığı

için kutlarım. Ortak akıl üretmede de siyasilere ışık tutacak bir çatıdır” diyen Özuslu, bütün

gailelerinin herkesi dinlemek ve kararları birlikte verebilmek olduğunu belirtti. Özuslu,

“Birlikte birçok şeyi başarabiliriz. Ortak akıl bulunabilir. Yüzümüzün güleceği günler yakındır”

diye konuştu.

VAROĞLU: HER KOŞULDA YANIMIZDA OLDUĞUNUZU GÖRDÜK

Sağlık Dernekleri Platformu dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, Sağlık Dernekleri Platformu’nun

11 dernekten oluşan bir platform olduğunu belirtti. Sağlık derneklerinin özel sıkıntılarının

yanında genel ihtiyaçlarının da mevcut olduğuna dikkat çeken Varoğlu, “Her koşulda

yanımızda olduğunuzu bugüne kadar gördük” dedi. Ülkede yaşanan ilaç ve malzeme

sıkıntısından mağdur kesimler olduğunun altını çizen Varoğlu, tüm ilaçları özelden alma

durumuna gelen hastalar olduğunu ifade etti. Varoğlu, “Bu ziyaretler bizim için önemli.

Seçim sürecinde gelen ikinci adaysınız. Ne yazık ki diğer adaylardan platformla ilgili

konuştuklarını duymadık. Biz siyaset yapmıyoruz, kendi çözümlerimizin peşindeyiz.

Hükümetten randevu bile alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

KİBRİT: İSTEDİĞİMİZ AYRIMCILIK DEĞİL, HAKTIR

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de ziyaret sırasında yaptığı

konuşmada, “Hak ihlallerinde yaşadığımız sıkıntılar son dönemlerde boyumuzu aştı.

Kullandığımız tıbbi malzemelerin eksikliğinden dolayı insanlar evinden çıkamıyor.

Arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu yaşadıklarımız, engelliler olarak ciddi anlamda bir

dışlanmışlıktır. Bunun önüne geçebilmek için mücadele ediyoruz. Bizi idare edenler yeterli

bilinci gösteremiyorlar. Bizim istediğimiz ayrımcılık değildir, insan haklarıdır” ifadelerini

kullandı.

DOĞRU: HER KONUDA DENETİMSİZLİK VAR

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Coşkuner Doğru da ziyaret sırasında

yaptığı konuşmada, Sağlık Dernekleri Platformu olarak mücadelelerinin devam ettiğini

vurguladı. Doğru, “Sami Özuslu basında da bizim sesimiz olmuştu. Yazılarında ve yayınlarında

her zaman yanımızda oldu, bunları unutmadık. En temel insan haklarını korumak devletin

görevidir. Ayrım gözetmeksizin yapılması gerekir. Her insan bir bireydir ve insan haklarından

yararlanmalıdır. En basit işitme cihazları 30 bin TL civarındadır. Ülkede her konuda

denetimsizlik vardır” ifadelerini kullandı.

DAĞTAŞ: UMARIM MECLİSTEKİ SESİMİZ ARTAR

Evrensel Hasta Hakları Derneği Proje Çalışanı Beren Dağtaş da ziyarette yaptığı konuşmada,

Sami Özuslu’nun her zaman derneğin yaptığı faaliyetleri desteklediğine dikkat çekti.

“Umarım seçimden sonra meclisteki sesimiz artar” diyen Dağtaş, sağlığın en temel insan

hakkı olduğunu söylemeye gerek bile olmadığını kaydetti. Dağtaş, “Herkes sandığa giderken

kısa vadeli çözümleri değil, uzun vadede toplumsal dönüşümü dikkate almalıdır” ifadelerini

kullandı.

BESİM: BURASI BİZİM YUVAMIZ

CTP Milletvekili Filiz Besim de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu platforma üye

dernek ve vakıflarla yıllardır işbirliği yaptıklarını vurguladı ve “Burası bizim yuvamız”

ifadelerini kullandı. Besim, “Yıllardır hep birlikte mücadele ettik. Bu ülkede Sağlık Dernekleri

Platformu yıllardır mücadele veriyor. Herkese yürekten teşekkür ederim. Yapılan işler çok

anlamlı” dedi.