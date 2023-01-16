Levent Özadam - Mesaj Kutusu
En iyisi büst tartışmalarına son vermek…
Tartışma devam ettikçe rezilliğin boyutu artıyor!
Ele güne karşı da rezil kepaze oluyoruz…
Meclisten özrü kabahatinden büyük açıklama geldi bu konuda!
Soruşturma başlatmışlar…
Duyarlılıkları nedeniyle duygulandık doğrusu!
Açıklamada deniliyor ki;
Büstler oraya açılıştan bir gün önce monte edilmiş…
Suçu da Planlama ve İnşaat Dairesi’ne atıyorlar!
Sorumluluk onlardaymış…
Hadi diyelim öyle;
Peki siz de hiç mi memur yok gidip büstleri nerede yapıldıysa incelesin bir rapor yazıp önünüze koysun…
Suçu kabul etmeyip sorumlu aramak kolaycılıktan başka bir şey değildir!
…
Bu arada belli ki büstleri yapan Cafer Potinci, olumsuz görüşler yükselince hem teknik hem de siyasi bir açıklama yaparak konuyu şöyle değerlendirmiş;
“Siyasetten anlamayanı siyasetçi sanattan anlamayanı sanatçı diye nitelendirirseniz sonucun tabii ki bundan farlı olması beklenemez. Daha büst ile heykelin farkını bile bilmeyen ve sırf eleştirmek için eleştiren, büstün üzerindeki parlak vernikten ışık yansımasının en kötü olduğu açıyı alarak fotoğraf çekip hiç benzememiş demekle alkış alacağını düşünen, daha düne kadar cumhurbaşkanımızın ardından olmayacak lafları söyleyip bugün bir numaralı milliyetçi olmuşlar ve cumhurbaşkanımıza bu yakışmazdı diye eleştiri yapıyorlar. Bir büst yapıldığı yaş dönemini yansıtır. Sizin beyninizdeki görüntü ile aynı olması beklenmez. Bu iki büstün sahiplerine benzemediğini iddia edenler belli ki liderlerimizin bu dönemlerini kaçırmışlar.
Bir söz vardır:
"Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.”
Benim atölyemde sizlere yetecek kadar çamurum var. Daha iyisini ben yaparım diyorsanız gelin heykel çamurunuz benden olsun.”
Haklı yönleri de yok değil yani…
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Bir de konuyu şöyle değerlendirmekte yarar görüyoruz…
Büstler ve heykeller olmalı mı buna kesinlikle karşı değiliz!
Putlaştırmamak kaydıyla dünyanın her yerinde olduğu gibi tabi ki bizde de olacak…
Ama bunların şovunu filan yapmaya hiç gerek yok!
Örneğin bir soru ülkenin devlet erkanına;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün büst ve heykelleri hemen her yerde ve okulda var ama onun devrimci ruhu sizler de var mı?
Ya da tarih kitaplarında gençlere ezberletilenler gerçek hayatta uygulamaya giriyor mu bunların takibi yapılıyor mu?
Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün anıt kabrine resim törenler dışınad zaman zaman gidip denetleme yapılıyor mu?
Yıllar geçti bir bekçi dahi orada görevlendirilmedi…
Dr. Küçük Müzesi ona keza!
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarının tamamlanması için neyi bekliyorsunuz?
Orayı da mı TİKA gelip yapsın!
Ölük yıldönümlerinde gidip mücadelen yaşatılacak diye palavra sıkmaktan öte ne işe yararsınız siz…
Ankara kulisleri…
Gezici’yi manipülotör suçlaması…
Türkiye seçim sürecine adım adım yaklaşmakta...
Seçimler yaklaşırken kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan birisi de seçim anketleri.
Birçok anket firması günaşırı yayınladıkları anketlerle siyasi partilerin oy oranlarını kamuoyuyla paylaşıyor.
Habertürk'te yayınlanan canlı yayın programında ise iki anket firması sahibi arasında tartışma çıktı.
İyi Parti'nin oy oranı kavga çıkardı
Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında İyi Parti'nin oy oranları üzerinden gerilim tırmandı.
Troll- manipülatör kavgası
Hilmi Daşdemir, Gezici için manipülatör ifadelerini kullanırken Gezici ise Taşdemir'e troll dedi.
"Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken"
Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken." ifadelerini kullandı.(Enson haber)
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İsveç’te PKK yanlıları Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığı içeren bir eylem yaptı…
Hedefte ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı!
Ayaklarından asılı maket tam bir rezilliğin daniskasıydı…
Türkiye’nin çeşitli kurumları bu kepazeliğe ağır tepki gösterdi ancak muhalefetin bu konudaki sessizliği de dikkatlerden kaçmadı!
Ankara kulislerinde konu hala tartışılıyor…
Birincisi eylemi yapanlar PKK sempatizanları!
İkincisi eylem tamamen Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik…
Adı muhalefet de olsa böyle çirkin saldırılara sessiz kalmak bir takım olumsuz yorumlara neden olabilir!
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6’lı masada gün geçmiyor ki tartışma yaşanmasın…
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ittifak içi muhalefet olarak davranmaya devam ediyor!
Masa halen adayını belirlemese de seçimlerden sonra yönetim tartışmaları aslında masaya zarar veriyor…
Davutoğlu, belirlenen adayın Cumhurbaşkanı olmasından sonra masanın diğer parti başkanlarının da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmasında ısrar ederken diğer başkanlar şimdilik buna sessiz ama perde gerisinde bunun mümkün olmayacağının konuşulduğu iddia ediliyor!
Önce bir aday belirleseler sonra detaylarda anlaşsalar çok daha sağlıklı olacak ama…
Masadaki depremin şiddeti de her geçen gün daha fazla artıyor!
MESAJ KUTUSU
Sayın Emrullah TURANLI, bizim devlet erkanı yeni havaalanının turizm mevsimine hazır olacağı yönünde açıklama yaparken bizim kulağımıza gelenlere göre de burada bir kez daha mızıkçılık yapacağınız ve zarar ettiğiniz gerekçesi ile devletten maddi destek isteyeceğiniz duyduk. Devlet mi büyük yoksa siz mi anlayamadık doğrusu!
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Sayın Zorlu TÖRE, büstler konusunda meclis açıklaması özrü kabahatinden daha büyük bir açıklama oldu. Suçu başka dairelere atmak sadece kolaylıktır, denetleme ve kontrol sizin sorumluluklarınız arasında olmalıydı. Hiç gecikmeden tüm büstleri oradan kaldırma talimatı vermek yanlıştan da dönmek olacaktır…
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Sayın Alişan OŞAN, ay sonu gerçekleşecek olan maaş artışları oranları konusunda devletten başka sendikalardan bambaşka sesler çıkmaya başladı. Paranın patronu olarak en doğru ve kesin açıklamayı sizin makamdan bekliyoruz, zira vatandaşın bu konuda kafası bir hayli karışık…
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Sayın Serdar DENKTAŞ, Cumhurbaşkanlığı seçimler için çalışma başlattığınızı resmi olarak açıklayınca bazı kesimler de kulak kabartıp bu konuda derin bir soruşturma başlattı diye duyduk, siz de bu konuda radarları sonuna kadar açın ki ne olup bitiyor haberiniz olsun…
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Sayın Süleyman ULUÇAY, Kapalı Maraş konusunda sürekli devlet politikası dedikçe sizin bazı partililer de başlarını duvarlara vurmaya devam ediyor. Bakalım sizi makama getiren partinizin bu konudaki politikası ve size olan yaklaşımı ne olacak, biz de onu merak ediyoruz doğrusu…
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Sayın Salih KAYIM, paket servis ağırlıklı restoranlar yaz aylarında plastik maddelerin tamamının kaldırılacağı yönündeki açıklamalardan sonra bu konuda birliğinizin hükümet nezdinde girişimde bulunmasını isteyen mesajlar göndermeye başladı. Çok gecikmeden isteklerini yerine getirmeniz isteniyor!
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Sayın Dursun OĞUZ, önümüzde büyük bir kuraklık tehlikesi bizi beklerken Türkiye’den gelen suyun yarısından fazlasının denize akması kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda özel bir ekip kurarak gerekli çalışmaların başlatılması da kaçınılmaz olmuştur…
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Sayın Erhan ARIKLI, devletin bir çok kurumunda gereksiz çalışan sayısı varken araç kayıtta yetersiz çalışan nedeniyle yeni bir aracın kaydı bile neredeyse bir haftayı buluyor şeklinde şikayetler gelmeye başladı. Devletin kasasına gelir getiren bu tür daireler çok daha güçlü hale getirilmelidir…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, ülkede Temel Bulut tarafından dolandırılan çok sayıda mağdur insan kendisinin KKTC vatandaşlığının ne zaman iptal edileceği yönünde mesajlar göndermeye başladı. Önceki bakanlar nedense buna cesaret edememişti, şimdi gözler sizin özerinizde!
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Sayın Hüseyin PAŞA, soğuk kış günleri başlarken bizde gelenek haline gelen elektrik kesintilerinin de başlaması vatandaşı çileden çıkarıyor. Bu arada kesintilerin çok da adil olmadığı yönünde şikayetler geliyor haberiniz olsun istedik!