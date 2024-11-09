Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün izinde olduğunu ve izinde yürümeye de devam edeceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türkleri olarak Atatürk’ü çok iyi anladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerini anlayarak büyüyorlar, olgunlaşıyorlar" dedi.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkleri, Ulu Önder Atatürk’ü anlamış, ilke ve devrimlerini daima benimsemiştir.

Kıbrıs Türkleri, O’nun çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak doğrultusunda çalışmalar yapan bağımsızlıkçı ve özgürlükçü bir halk olmuştur.

Atamız, ‘Bağımsızlık ve Özgürlük benim karakterimdir’ demişti.

Bağımsızlık ve özgürlük, Kıbrıs Türklerinin de karakteri olmuş, tarihi boyunca Kıbrıs Türkleri, bağımsızlık ve özgürlük ideallerinden asla vazgeçmemişlerdir ve vazgeçmeyeceklerdir.”

-“ Kıbrıs Türkleri olarak Atatürk’ü çok iyi anladık”

Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün izinde olduğunu ve izinde yürümeye de devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkleri olarak Atatürk’ü çok iyi anladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerini anlayarak büyüyorlar, olgunlaşıyorlar.

Çağdaş, uygar, laik, demokratik bir Cumhuriyet içinde Atatürk ilke ve devrimlerine uygun biçimde yaşıyoruz.

Rum’un karanlık emellerine teslim olmadık. Rum’un azınlığı olmadık.

Manda ve himayeyi kabul etmedik. Asla da kabul etmeyeceğiz.

Atatürk’ün ve Aziz silah arkadaşlarının yarattığı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti gibi özgür ve bağımsız olmayı karakterimizi biçimlendiren bir ilke olarak benimsedik.

Kıbrıs Türkleri olarak Atamızın İzinde Olduk. İzinde Yürümeye de devam edeceğiz.

Ulu önderimizi ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz.”