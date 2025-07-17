Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye’nin müdahalesi, bir işgal değil varoluş mücadelesinin desteklenmesidir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Kanal T’de yayınlanan “Kuzeyin Nabzı” programına konuk olup, Rahmican Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

6 Şubat depreminde yıkılan Grand İsias Otele ilişkin yargı sürecinde, tutuksuz yargılanan 6 kamu görevlisinin ikinci kez hakim karşısına çıktığını hatırlatan Öztürkler, bu davanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal vicdanı ilgilendiren bir sorumluluk taşıdığını belirtti. “Şampiyon Melekleri” anan Öztürkler, ailelerin yürüttüğü adalet mücadelesine desteğini yineledi.

-“1974, Kıbrıs Türk halkının can güvenliği için bir dönüm noktasıdır”

Meclis Başkanı Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Zürih ve Londra Anlaşmalarından doğan meşru müdahale hakkına dayandığını vurgulayan Öztürkler, “1974, Kıbrıs Türk halkının can güvenliği için bir dönüm noktasıdır. EOKA terörü, katliamlar ve zorla yerinden edilmeler gerçeği görmezden gelinemez. Türkiye’nin müdahalesi, bir işgal değil; varoluş mücadelesinin desteklenmesidir” dedi.

Demetriou’nun demografik yapı iddialarını da değerlendiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşama ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu belirterek, tek yanlı söylemlerle değil egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir çözüm vizyonunun esas alınması gerektiğini vurguladı.

Bu akşam başlayacak Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantıya ilişkin de konuşan Öztürkler, KKTC heyetinin dün adadan ayrıldığını anımsattı.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleşecek zirvede, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası düzeyde bir kez daha net biçimde ortaya konacağını ifade etti.

-“Güzelyurt Sosyal Konut Projesi umut verici”

Ziya Öztürkler, 27 yıl aradan sonra hayata geçirilen Güzelyurt Sosyal Konut Projesinin ise gençler ve dar gelirli aileler için umut verici olduğunu kaydetti.

Narenciye sektörüne yönelik kurulan Soğuk Hava Deposu’nun da üreticiye stratejik katkılar sunacağını, tarımsal sürdürülebilirliğe ivme kazandıracağını belirten Öztürkler, bölgedeki yol ve altyapı projelerinin ise ekonomik canlılığı doğrudan artıracağını, özellikle üretim alanlarına erişimi kolaylaştıracak yatırımların kritik önemde olduğunu dile getirdi.

-“Bu yatırımlar, teknolojinin ötesinde bir vizyonun parçasıdır”

2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye ile KKTC arasında yürütülen projelere de değinen Öztürkler, bu ortak çalışmaların halkın refah seviyesini yükseltme odaklı olduğunu vurguladı.

Fiber Optik Dönüşüm Protokolü’nün ardından e-devlet altyapısının hızla geliştiğini ifade eden Öztürkler, kamu hizmetlerine erişimin daha etkin hale geldiğini ve dijital eğitim olanaklarının genişletildiğini kaydetti.

“Bu yatırımlar, teknolojinin ötesinde bir vizyonun parçasıdır. KKTC, dijital çağın güçlü bir aktörü olarak yoluna devam etmektedir” diyen Öztürkler, dijital dönüşümün stratejik önemine dikkat çekti.