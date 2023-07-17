Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) heyetleri arasında bugün Lefkoşa’da “Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı” düzenlendi.



TC’nin düzensiz göçe karşı mücadeledeki deneyimlerini KKTC’ye aktarılması ve KKTC’de düzensiz ve kayıt dışı göçle mücadele edilmesi için “Göç Merkezi” kurulmasına karar verildi.



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin bilgiyi kamuoyunun dikkatine getirdi.



Bakan Ziya Öztürkler, toplantının geniş bir katılımla gerçekleştiğine işaret ederek, ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına ortaya konulan ve konulması planlanan çalışmaların heyetler arası gerçekleştirilen 5 saatlik toplantıda ele alındığını kaydetti.

Toplantının çok verimli geçtiğini ifade eden Bakan Öztürkler, “özellikle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren KKTC’ye girişlerin kontrolü, düzensiz göçle mücadele ve ülke güvenliğinin artırılması adına yürüttüğümüz çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın tam destek olması ülkemiz ve halkımızın huzuru açısından paha biçilmezdir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi KKTC’nin güvenliği ve huzuru için de yanımızdadır.” dedi.

KKTC’de düzensiz göçle mücadele edebilecek bir ‘Göç Merkezi’nin kurulması adına karar aldıklarını ifade eden Öztürkler, öğrenci veya çalışma izinli ülkeye gelip düzensiz duruma düşenlere ilişkin gerekli denetimlerin yapılması adına kurulacak merkezin aktif bir şekilde çalışacağını vurguladı.



E- Vize Otomasyon Sistemi’nin temel vizyonlarının olduğuna dikkat çeken Öztürkler, bu çalışmanın da son aşamasına geldiklerini müjdeledi.



E-Vize Sistemi’nin doğru ve planlı bir şekilde çalışabilmesi için sürecin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanlığı ve Dış Temsilcilikler ile birlikte yürütüleceği dile getiren Öztürkler, bu konuda heyetlerin mutabık kaldığını dile getirdi.



Bakan Öztürkler açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına KKTC’ye girişlerde özellikle üçüncü ülkelerden gelen kişilerle ilgili denetimlerin artırılması ve vize uygulamasının genişletilmesi hususlarında da görüş birliğine varılmıştır. Bu çerçevede bugünkü toplantının KKTC’nin huzuru, geleceği ve güvenliği açısından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.

Heyetlerimiz arasında kapsamlı şekilde ele alınan konularda tam mutabakat sağlanmış, çalışmalarımız imza aşamasına gelmiştir. Yakın zamanda ülkemizin geleceği, güvenliği ve huzuru açısından hayati gördüğümüz hususlarda bir mutabakat zaptına imza atacağız.”



“Türkiye Cumhuriyeti heyetini KKTC’de ağırlamaktan onur duyduk”



Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti heyetini KKTC’de ağırlamaktan onur duyduklarını vurgulayarak, “Başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yasin Ekrem Serim’e, Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu’na, TC Dışişleri Bakanlığı teknik heyetine, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na, Göç İdaresi Başkanlığı’na, İçişleri Bakanlığı'mızı temsil eden teknik heyetimize, KKTC tarafı olarak katkı koyan Dışişleri Bakanlığı’mıza, Polis Genel Müdürlüğü'müze, Sahil Güvenlik Komutanlığı’mıza ve tüm katkı koyanlara ülkemiz ve şahsım adına teşekkürü borç bilirim.” dedi.