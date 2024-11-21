Öztürkler: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’nın bir parçası olması gurur verici"

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler, TÜRKPA’nın 16’ncı kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er’e kutlama mesajı gönderdi.

Öztürkler mesajında, Türk dili konuşan devletler arasında başlayan işbirliğinin, bugün Türk Dünyası olarak adlandırılan büyüklükte ve güçte bir Türk devletleri işbirliğine dönüşmüş olduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, TÜRKPA’nın parlamenter diplomasi alanında çok kıymetli bir uluslararası örgüt olarak Türk İşbirliği kuruluşları arasındaki önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’nın bir parçası olmasının gurur verici olduğunu belirten Öztürkler, TÜRKPA’nın KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun bilinmesinin her zaman için bir güç kaynağı olduğunun altını çizdi.

Türk devletleri arasındaki işbirliği ve birliktelikten doğan gücün artarak devam edeceğine ve bu ilerlemede TÜRKPA’nın katkı ve çalışmalarının çok büyük olacağına dair inancını dile getiren Öztürkler, TÜRKPA’nın 16’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.