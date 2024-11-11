UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: “Uzlaşıdan yana olduklarını söylüyorlar ancak kaba kuvvete başvuruyorlar”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, şiddet ve hakaretin doğru bir şey olmadığını belirterek, “Bizim şiddete ihtiyacımız yok. Fikir ayrılıkları olabilir, ancak bu farklılıklar kavgayla çözülmez.” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da, “Uzlaşıdan yana olduklarını söylüyorlar ancak kaba kuvvete başvuruyorlar.” diyerek Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin meclisi çalıştırma niyetinde olmadığını ifade etti.

UBP Gençlik Kolları, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki tavrını protesto etmek amacıyla Sarayönü’nde toplandı.

- Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin doğal olarak parti örgütlerinde ve üyelerinde rahatsızlık yarattığını, manevi anlamdaki desteklerini belirtmek için kendisini buraya çağırdıklarını ifade etti.

Öztürkler, bugün mecliste topluma güzel görüntüler verilmediğini belirtererek, “Biz hakaret değil, bilgi ve kültürümüzle, şiddet değil insanlara sevgi yönünümüzle, uzun yıllar öğretmen olarak çalışan bir kişi olarak hep topluma kazandırma hedefiyle ön planda olduk.” ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta çağrıda bulunduğunu, bu konuda farklı düşünenler varsa hukuk yoluna gidebileceğini, mahkemeye başvurabileceğini ifade ettiklerini kaydeden Öztürkler, bugün mecliste yaşananlardan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

“Ziya Öztürkler olarak bu duruşu her zaman korumakla mükellefim.” diye konuşan Öztürkler, şiddet ve hakaretin doğru bir şey olmadığını söyledi.

Öztürkler, “Telefonlarım susmuyor, yüzlerce kişi bizi arıyor. Bu sevgi ve desteği görmek benim için çok önemli. UBP, kenetlenerek yoluna devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“Başbakan Ünal Üstel ile Tufan Bey’in bu tür görüntülerin tekrar yaşanmaması için görüşmeler yapacağını düşünüyorum. Bu görüntülerin yaşanmaması gerektiğini ifade ettim.” diyen Öztürkler, şiddete ihtiyaçları olmadığını belirtti.

Fikir ayrılıklarının olabileceğini ancak bu farklılıkların kavgayla çözülmeyeceğini vurgulayan Öztürkler, UBP ve CTP’li gençlerin karşı karşıya gelmesinin en son isteyecekleri noktalar olduğunu belirtti.

Öztürkler, “Şiddet doğru bir şey değildir. Biz onlara örnek olacağız. Kutuplaşma, kavga ve istenmedik görüntüler, en son isteyeceğimiz durumlardır. Gençlerimiz buraya destek ve moral için geldiler.” ifadelerini kullandı.

- Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin meclisi çalıştırma niyetinde olmadığını ifade etti.

“Uzlaşıdan yana olduklarını söylüyorlar ancak kaba kuvvete başvuruyorlar. Bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz.” diye konuşan Hasipoğlu, CTP milletvekili Doğuş Derya’nın Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e su atarak gösterdiği tepkinin kabul edilemez olduğunu belirterek bu hareketi kınadıklarını söyledi.

Bugün mecliste bütçe görüşmelerine start verip komite çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini belirten Hasipoğlu, “Anamuhalefetin meclisi çalıştırmak gibi bir niyeti yok. Bu davranışlarından bunu anlıyoruz.” dedi.

Hasipoğlu, "Öztürkler, çoğunlukla Meclis Başkanı olarak ilan edildi. Bu durum Resmi Gazete’de de ilan edilmiştir. Meclis iradesine saygı gösterilmelidir. Halkımız bu gereksiz tartışmalardan usandı.” ifadelerine yer verdi.