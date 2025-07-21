Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde verdiği mesajların iyi okunması gerektiğini ifade ederek, “egemen eşitlik, iki devletli çözüm ve eşit uluslararası statü” başlıklarının Türkiye tarafından kararlılıkla desteklendiğini kaydetti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Ada Tv’de “Günaydın Ada” programında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey heyetlerin ziyaretlerine dikkat çekti.

Öztürkler, bu ziyaretlerin Kıbrıs Türk halkına verilen önemin ve desteğin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu özel günlerde verilen mesajların tarihe not düşülmesi gereken ifadeler içerdiğine dikkat çeken Öztürkler, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığı birlik ve beraberlik temasının Kıbrıs Türk halkı için çok değerli olduğunu ve her zaman Anavatan Türkiye’yi yanlarında gördüğünü söyledi.

Türkiye’nin en üst düzey askeri ve siyasi kadrolarının 19 Temmuz’da KKTC’ye gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da katılımıyla kutlamalara dahil olmasının önemli bir anlam taşıdığını belirten Öztürkler, verilen mesajların iyi okunması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, egemen eşitlik, iki devletli çözüm ve eşit uluslararası statü başlıklarının Türkiye tarafından kararlılıkla desteklendiğini, KKTC'nin de bu yeni siyasete tam uyum içinde hareket ettiğini dile getirdi.

Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını defalarca vurguladığını belirterek, bu söylemin halk için büyük bir güven kaynağı olduğunu ifade etti. Erdoğan’ın yaptığı konuşmalarda bu birlikteliği sıkça dile getirdiğini aktaran Öztürkler, bu tutumun Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi gelecekte de yalnız yürümeyeceğinin en net göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’den ayrıldıktan sonra da aynı mesajları verdiğine dikkat çeken Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının bu yolu yalnız yürümeyeceğini kaydetti.

Konuşmasında Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi protokollere de değinen Öztürkler, aktarılan ciddi kaynaklarla birlikte yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

“Asrın projesi” olarak nitelendirilen su temin projesi, modern havaalanı, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkeleri gibi büyük projelerin tamamlanmasının, devletin kurumsal yapısını güçlendirdiğini vurgulayan Öztürkler, sağlık alanındaki yatırımların da sürdüğünü belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Lefkoşa’da yapılacak yeni devlet hastanesinin temelinin atıldığını, Girne ve Güzelyurt’taki hastane projelerinin tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı. Öztürkler, ayrıca Pamuklu ve farklı bölgelerdeki sağlık merkezleri ile birlikte dijital dönüşüm hedefi kapsamında fiber optik altyapının güçlendirilmesine yönelik protokollerin de geçtiğimiz hafta imzalandığını hatırlattı.

Öztürkler, tüm bu gelişmelerin Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, halkı umutsuzluğa sürüklemek isteyen söylemlere karşı birlik içinde olunması gerektiğini sözlerine ekledi.