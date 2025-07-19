Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına armağan ettiği yeni Meclis yerleşkesinde ilk kez 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın kutlanacağını söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu kabul etti. Kabulde, Tuğlu Öztürkler’e bu yıl 63.’sü düzenlenen geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali davetiyesi takdim etti.

Kabulde konuşan Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı arifesinde olunduğunu hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına armağan ettiği yeni Meclis yerleşkesinde bu coşkuyu ilk kez yaşayacak olmanın heyecanını paylaştı. Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi çatısı altında tüm çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yarın gece yapılacak resepsiyona halkın davetli olduğunu söyledi.

Öztürkler, “Türkiye ile beraberiz.” diyerek, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan arasındaki gönülden gelen bağa dikkat çekti, Mücahitlerin gösterdiği fedakarlığa ve Mehmetçik’in desteğine minnet duyduklarını ifade etti.

Öztürkler, Mücahitler ile Mehmetçik’in bu topraklarda birlikte vatan inşa ettiğini vurgulayarak, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan günümüze uzanan mücadelenin ortak ruhunu yaşatan bu dayanışmanın yalnızca askeri değil, kültürel ve insani değerler bakımından da hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Başkan Öztürkler, “Devletimize sahip çıkarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Toplumsal direncin ve ulusal bilincin temelinde devletine güvenen halkın olduğunu belirten Öztürkler, bu anlayışla geleceğe yürümeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Bu yıl 63.’sü düzenlenecek geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali’nin önemine değinen Öztürkler, bu tür organizasyonların ise birlik ruhunu güçlendiren bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e gösterdiği ilgi ve verdiği destekten dolayı teşekkür etti.