Toplumcu Demokrasi Patisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Avukat Ayşe Öztabay, ülkede sadece bedenen güçlü, sportif görünüme sahip kişilerin güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldığını belirterek, bu alanda çalışacak kişilerin güçlü psikolojik ve fiziksel eğitimler alması gerektiğini söyledi.

Öztabay, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin hemen yapılmasını ve denetim kadrolarının oluşturulmasını talep ederek, ilgili bakanlığın ve polisin daha yoğun güvenlik önlemleri almasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Ülkede “güvenlik görevlisi” kavramının içinin boşaltıldığını savunan Öztabay, gerçekte bu işin “psikolojik güçlülük”, “soğukkanlılık”, “olaylara tarafsız müdahale” ve “kişiselleştirmeme” gibi çok önemli beceriler gerektirdiğini belirtti.

İskele’de meydana gelen olayla ilgili yazılı açıklama yapan Öztabay, özetle şunları kaydetti:

“Eğlence mekanlarında meydana gelen bu vahim olaylar; yıllardır özellikle turistlerin de yoğun olarak ülkemizde bulunduğu yaz dönemlerinde, Girne ve İskele’de sıklıkla yaşanmaya başladı. İlgili Bakanlık ve polisin bu dönemlerde bu bölgelerde daha yoğun güvenlik önlemleri alması kaçınılmaz.

Bir işletmede, oranın güvenliğini sağlamakla görevli bir kişi güvenlik zafiyetine ve hatta cinayete sebep oluyorsa, sorulması gereken en önemli sorular; ‘Şirketlerin özel güvenlik olarak istihdam ettiği kişiler kimlerdir? Herhangi bir sertifikaya sahip midirler? Eğitimleri nelerdir? Bazen sadece dönemlik olarak çalıştırılan bu kişiler sigortalı ve kayıtlı mıdır?’ olmalıdır. Yetkililer bu sorulara derhal cevap vermeli, gerekli yasal düzenlemeyi yapmalı ve denetim kadrolarını da oluşturmalıdır.”