Toplumcu Demokrasi Partisi (TP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdiği köşe yazısı yüzünden çalıştığı medya kurumundaki işinden durdurulan Gazeteci Ali Kişmir’e destek belirtti, yaratılan havuz medyasının bile hükümet ile atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın rezilliklerini örtmeye yetmediğini vurguladı

Özkunt: Hükümet iş insanlarına baskı yapıyor, baskıyı kaldıramayan iş insanları da personellerini ekmeğinden ediyor

Parti adına yazılı açıklama yapan Özkunt, basın ve ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelerin paralel etkisi olarak basın emekçileri ve gazetecilerin de işleriyle, aşlarıyla, itibar ve özgürlükleriyle tehdit edildiğini, bunun bir insanlık suçu olduğunu belirterek, “Basın sektörünün ötesinde özel sektörün tüm kesimlerinde siyasi görüşleri yüzünden baskı gören, mobbinge uğrayan hatta işten çıkarılan insanlar olduğu ne yazık ki önemli bir gerçekliktir” dedi.

Kişmir’in, Tatar aleyhine yazdığı ve eleştiri sınırları içinde olan bir yazısından dolayı, sahiplerinin hükümete yakın iş insanları olması nedeniyle çalıştığı kurumda işine son verilmesinin, ülkedeki özgürlükler ve insan haklarının ne kadar gerilediğinin bir ispati olduğunu vurgulayan Özkunt, “Hükümet iş insanlarına baskı yapıyor, baskıyı kaldıramayan iş insanları da sahibi oldukları kurumlardaki personellerini ekmeğinden ediyor. Bu bir kısır döngüdür” dedi.

“Baskının en büyük sebebi; yaratılan havuz medyasının bile hükümet ile Tatar’ın rezilliklerini örtmeye yetmemesidir”

Eleştiriye tahammülü olmayan atama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve etrafında yuvalanan ekibin, insanların evlerine ekmek götürdüğü işleriyle oynamaktan dahi zerre çekinmeyecek kadar gözlerini kararttığını kaydeden Özkunt, bunun en büyük sebebinin de yaratılan havuz medyasının bile hükümet ile Tatar’ın rezilliklerini örtmeye yetmemesi olduğunu vurguladı.

Özkunt, “Özgür basını, ifade özgürlüğünü, basın emekçilerinin haklarını ve özgürlüklerini korumaya, siyasiler olarak eleştiriye tahammül etmeye, demokrasinin en keskin kılıçlarından olan medyanın susmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin onurlu gazetecilerini siyasi istikbaliniz için harcamanıza izin vermeyeceğiz” dedi.



TDP Basın Bürosu