Yazılı açıklamasında geçen hafta gündeme getirilen DAÜ Deniz Tesisleri ve arazilerinin "peşkeş çekileceği” iddialarının hala yalanlanmadığını, tarafların sessiz kaldığını belirten Özkunt, sessizliğin de bir nevi kabul anlamına geldiğini söyledi.

Özkunt, şunları da kaydetti:

“Sadece tarafların açıklama yapması da yetmez. Karşı duruş ortak bir ses olarak çıkmalıdır. Muhalif tarafta olunması da gerekmez. Karşı durmak için ülkeyi sevmek kriter olmalı. Özelde Mağusa’ya genelde ise tüm ülkeye değer katan DAÜ gibi bir değerin; zor günlerin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı bu günlerde; varlıklarının alınmak istenmesi de tam bir fırsatçılıktır. Yurdunu seven herkes, DAÜ’ye ve onun sahip olduğu varlıklara sahip çıkmalı ve bu konuda ses vermelidir.”