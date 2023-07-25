Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, “Alt yapısı ve elektriği tamam değil” uyarılarına rağmen, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla popülizm uğruna insan hayatı hiçe sayılarak açılan yeni Ercan Havalimanı’nda yarım gündür yüzlerce insanın perişan edildiğini söyledi, sözde yetkililerin ise tek kelime açıklama yapamadığına dikkat çekti.

Özkunt: Popülizm uğruna, Ankara’ya yaranmak uğruna insan hayatını hiçe sayacak kadar gözü dönmüş kuklalarla karşı karşıyayız

Parti adına yazılı açıklama yapan Özkunt, yeni Ercan Havalimanı’nda yaşanan ve sabahın erken saatlerinden bu yana sosyal medya ve basına yansıyan görüntülere işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun da,adaya turist olarak gelen ziyaretçilerin de popülizm uğruna bu rezaleti yaşamayı hak etmediğini belirtti.

Özkunt, yeni havaalanının, uzmanların “Alt yapısı eksik, elektrik düzenlemesi tamam değil, pistte eksiklikler var, durum riskli, böyle açılmamalı” uyarılarına kulak asılmadan, Erdoğan’ın talimatıyla açıldığına dikkat çekerek, “Popülizm uğruna, Ankara’ya yaranmak uğruna insan hayatını bile tehlikeye atacak, hiçe sayacak kadar gözü dönmüş bir atama kukla yönetimle karşı karşıyayız” dedi.

“Koltuk uğruna yapmayacakları olmayan bu aciz ve her türlü beceriden yoksun yöneticiler yarım gündür yüzlerce insanı perişan etti”

Özkunt sözde hükümetin, gerek mühendislerin ve meslek odalarının gerekse Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-sen), yeni havalimanındaki elektrik alt yapısının “yasal prosedüre uygun olmadığını” söylemesine rağmen, tıpkı kapalı Maraş’ta, Pandemi Hastanesi’nde olduğu gibi baştan salma hareket ederek, bunu eleştirenleri de “yatırım ve gelişim düşmanı” ilan ettiğini hatırlattı.

Özkunt, “Güvenlik ve insan hayatı, tüm projelerden, tüm politikalardan önce gelir hatta bunların temelini oluşturur. Ancak koltuklarını korumak uğruna yapmayacakları olmayan bu aciz ve her türlü beceriden yoksun yönetimin mensupları; hastasıyla, engellisiyle, yaşlısıyla herkesin sağlığını riske atmış, yarım gündür cehennem sıcağı içinde, klimasız ortamda insanları nefessiz bırakmış ve belki işine, cenazesine, yıllık iznine gidecek olanları da perişan etmiştir” dedi.

“Saatlerdir tek bir satır açıklama yok! Çıkın bu toplumdan özür dileyin, tabi kabul edilirse”

Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ya da Başbakanlığın, açılışta elleri havada dua ettikleri havalimanında yaşanan rezaletle ilgili sabahtan bu yana tek kelime açıklama yapmadığını kaydeden Özkunt, bunun da insana verilen değerin göstergelerinden biri ve siyasetçi sorumluluğunu alamayanların aciz hali olduğunu belirtti.

Özkunt, “Utandıklarından değil yapacakları bir savunmaları olmadığından dolayı bir açıklama dahi yapamıyorlar. Kimse ne olacağını bilmiyor. Yüzlerce insan büyük belirsizlik için havalimanında yarım gündür bekliyor. Çıkın ve bu toplumdan özür dileyin. Tabi özrünüz kabul edilirse!” ifadelerini kullandı.