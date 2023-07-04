

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, alım gücü ve fakirleşmenin küçük bir azınlık dışında toplumun tüm kesimlerini sardığını söyleyerek, maaş ve ücretlere yüzde 40 oranında artış yapılması, artış periyotlarının da 3 aya indirilmesi gerektiğini söyledi



Özkunt: Rakamlarla oynandı, dönem enflasyonunun düşük çıkarılması amaçlandı



Parti adına yazılı açıklama yapan Özkunt, yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarının, hayat pahalılığı için bir veri oluşturmayacağını ve bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyerek, maaşlar ile asgari ücrete yüzde 40 artış yapılması gerektiğini kaydetti.



Elektrik zamlarının 1 Temmuz tarihine bırakılması veya tüp gazda indirim yapılmasıyla rakamlarla oynandığını ve dönem enflasyonunun düşük çıkarılmasının amaçlandığını belirten Özkunt, “Sözün özü gerçek enflasyonun gizlenmesi, sonucu değiştirmeyecek ve düşmekte olan alım gücünün daha da düşmesine neden olacaktır” dedi.



“Fakirleşme; toplumun geniş kesimlerini sarmış durumda”



Kıbrıs’ın kuzeyinde Türk lirası kullanıldığını hatırlatan Özkunt, Türkiye’de geçtiğimiz aylarda yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından şimdi de yaklaşan yerel seçimler nedeniyle enflasyonla mücadele edileceğinin beklentisi olmadığını belirtti.

Özkunt, alım gücünün erimesi ve fakirleşmenin; belli bir azınlık sermayedar haricinde toplumun geniş kesimlerini sarmış durumda olduğuna işaret etti.



“Kur artışı baz alınarak yüzde 40 artış yapılmalı, artışı periyodları ise 6 aydan 3 aya çekilmeli”

Özkunt, “Bu nedenle ücretli kesimi hayat pahalılığı ve fakirleşmeye karşı korumak büyük önem arz etmektedir” dedi ve TDP olarak önerilerini şöyle açıkladı;



“Ocak-Haziran ayları arasındaki 6 aylık döviz kuru ortalama artışı yüzde 38-39 olarak gerçekleşti. Kurdaki artışın bir süre daha devam edeceği öngörülmektedir.



Bu nedenle alım gücünü döviz bazında en azından 31.12.2022 dönemindeki düzeyde tutmak adına maaşlara ve asgari ücrete Ocak-Haziran dönemi için yüzde 40 artış yapılmalıdır.

Maaşlar-asgari ücret artışı periyodları ise 6 aydan 3 aya çekilmelidir.



