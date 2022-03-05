Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizde yerli basını tınlayan pek yoktur…
Siyasiler genelde Türkiye basınına açıklama yapmayı tercih ederler!
Bizim yerli basın da önemli haberleri hep oradan alıp yayınlar…
Bu yıllardan beridir böyledir!
Hüseyin Özgürgün de bunu tercih etti…
Türkiye basınına öyle açıklamalarda bulundu ki çekin nereye çekerseniz artık!
Önce başa dönelim;
Halil Falyalı cinayete kurban gittikten sonra bir takım yorumlar yapılmış ve bazı siyasilerin bu cinayetten memnun oldukları ifade edilmişti…
Ama bunu çok kafaya takan olmadı!
Zaten bu konuda yorum yapan filan da olmadı…
Sahi bir insan öldürüldü diye hiç sevinilir mi?
Ayıptır günahtır yahu!
Peki sevinen niye sevinir?
Kesinlikle bir çıkarı vardır elbette…
Ya da o ölümden sonra bir takım şeylerin kaybolduğu sanılır!
Derin nefes alırlar…
Hatta çaktırmadan kına bile yakarlar!
Göbek bile atabilirler…
…
İşte Hüseyin Özgürgün’ün o manidar açıklaması da şimdi fitili ateşlemiştir…
Muhakkak ki arkası da gelecektir!
Ya Özgürgün daha detaylı açıklama yapacak ya da başkasına yaptıracaktır…
Bunu bir kenara yazın lütfen!
Biz şunu bilir şunu söyleriz…
Falyalı’nın ilgili olduğu siyasileri detaylarıyla bir ortaya dökseler siyasilerin yüzü daha net bir şekilde ortaya çıkar!
Falyalı ve siyasilerin ilişkisi ilk değildir, geçmişte de vardı gelecekte de olacaktır…
Madem ki artık bu ülkede para sadece kumarhanelerde vardır, siyasilerin en büyük sponsoru de bu sektördür…
Bu konuda kimse kıvırmasın lütfen!
Devlet onların yanında hem parasız hem de güçsüzdür…
Alınan yüklü miktarların karşılığı türlü şekilde fazlasıyla geri gider!
Devletin kaynakları altımızdan bir bir kayar gider…
Hatta devlet yönetimlerini, bakanları bile onlar belirlerler!
Bu konuda bildiğimiz çok şey var yeri gelirse de hiç çekinmeden açıklar, en azından içimizi boşaltırız…
Bilip de yazmamak ne kötüdür bilir misiniz siz hiç!
…
Hüseyin Özgürgün’e gelince…
Aile dostumuzdur, sevdiğimiz insandır hem kendi hem de eşi!
İyi de bir siyasetçiydi, otoriterdi, pek eğilip bükülmezdi…
Gelin görün ki şu para konuları araya girince, ardında bir sis perdesi bırakarak bu ülkeden gitti!
Oysa öyle isterdik ki, çıksın ortaya kendisini savunsun…
Söz edilen para miktarları öyle az buz rakamlar değil!
Miktar hayli büyük olunca da şaibe de o kadar çok büyüyor çünkü…
Gelsin ülkesine ailesiyle birlikte bağrımıza basalım kendisini!
Ama bir takım iddiaları ve suçlamaları da çok detaylı olarak açıklamak gibi bir zorunluluğu vardır…
Yargının önüne çıksın ve ak koyun kara koyun da belli olsun!
Aile olarak zan altında kalmasınlar…
Çünkü bunun en büyük ağırlığını yıllarca omuzlarında hissedeceklerine, neyse olsun bitsin onlar da kurtulsun!
Bu en büyük temennimizdir…
…
Sevgili okurlar…
Siyaset ve kirli ilişkiler gündem olunca hep aklımıza gelir:
Bundan tam 9 sene önce yazdığımız bir yazıyı buradan bir kez daha paylaşma ihtiyacı hissettik…
…
“Ali Mahşeker lakabıyla bilinen Ali Kalyon’un dünkü Havadis Gazetesi’ndeki söyleşisini okudunuz mu?
Okumadıysanız şiddetle öneririm.
Önce Selda İçer’i kutlamak lazım, iyi bir iş çıkarıp böyle enfes bir yazıyı kamuoyuyla paylaştığı için…
Sonra da Crazy Girl adlı gece kulübü sahibi Ali Mahşekeri tebrik ederiz, delikanlı çıkıp konuştuğu, bize siyasetçilerin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiği için…
…
Mahşeker diyor ki;
“UBP’nin içinde büyüdüm ben, Ona canım feda. Madde destek verdiğimi de inkar etmiyorum. Hasta UBP’liyim ama hep yanlış ata oynadım…”
Duydunuz mu sevgi okuyucu?
Gece kulübü sahibi Mahşeker, UBP’liymiş, iyi de maddi destek vermiş, ama hep yanlış ata oynamış yıllardır.
Yani, Mahşeker için UBP’li siyasetçiler birer yarış atı ve anladığımız kadarıyla kimi desteklediyse kaybetmiş.
Bu konudaki üzüntüsünü dile getiriyor adam!
…
Şimdi insan merak etmez mi kimmiş Ali beyin üstüne oynadığı atlar?
Ne demek istedi acaba?
Maddi destek verip vekil mi yaptı acaba?
Ya da bakan mı oldu onun desteklediği vekiller?
Acaba başbakan da olu mu dersiniz?
Mahşeker şimdi bunu derken, acaba destekledikleri bir yerlere mi gelemedi, yoksa bir yerlere geldi de, kendisine kazık mı attılar?
Hadi bir de biz soralım Ali beye;
Dost sohbetlerinde sürekli olarak ‘altındaki arabayı ben hediye ettim’ dediğiniz ünlü siyasetçi kim acaba?
Yüreği var mı bunu açıklamaya?
…
Sevgili okurlar;
28 Haziran 2012 tarihinde Yeni Düzen yazarı Aysu Basri Akter ne yazmıştı bir hatırlatalım mı?
Vergilerin arttırılacağını duyan bazı gazino işletmecileri Akter ile görüşüp, gerekirse bir çok skandala neden olacak açıklama yapacaklarını ifade etmişlerdi…
DP’den UBP’ye transfer edilen hangi vekilin transfer parasını açıklayacakları tehdidinde bulunmuşlardı…
O tarihte biz de birkaç kez bu konuda yazı kaleme almış ve bu açıklamanın ülkenin bağımsız yargı organlarını harekete geçirmesi gerektiğini vurgulamıştık…
Ama ne yazık ki tek bir Allahın kulu bile bu önemle itirafın üstüne gitmemiş, bu açıklamayı yapanları karşısına alıp, kimmiş transfer parasını ödediğiniz vekil diye sormamış, böylelikle olay ört bas edilmişti…
…
Gazinocu bu ülkede milletvekili transferi yapıyor, gece kulübü sahibi UBP içinde bazı siyasetçileri at yarış atına benzetip onların üstüne yatırım yaptığını, hatta daha da ileri giderek altındaki aracı aldığını söylüyor ama bu kokuşmuş düzenin tek bir savcısı bile cesaret edip bu olayların üstüne gitmiyor, peşine düşmüyor.
Ve biz ülkede yaşanan bütün bu rezilliklere rağmen, halen bir gün her şey güzel olacak diye kendimizi avutuyoruz…
İstikrardan bahsedenler ise cabası!..”