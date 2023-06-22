Hemşire ve ebeler, Kurban Bayramı öncesinde 4 saatlik uyarı grevi, Kurban Bayramı’ndaysa ek mesaiye kalmama eylemi yapacak

Özgöçmen: "Kamu çalışanları arasında ayrım ve adaletsizlik yapılmasına sessiz kalmayacağımızı dile getirmiştik"

Hemşire ve ebelerin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) “kamu çalışanları arasında adaletsiz yapıldığı” gerekçesiyle Kurban Bayramı öncesinde 4 saatlik uyarı grevine gidecek; Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacak.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, pazartesi ve arife günü 08.00-12.00 saatleri arasında tüm hastanelerde ve tüm birimlerde grev yapacaklarını, 4 günlük Kurban Bayramı’nda ise ek mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.

Kamu çalışanlarına arife günün idari tatil verildiğini ancak vardiya usulüyle çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme getirilmediğini belirten Özgöçmen, “Kamu çalışanları arasında ayrım ve adaletsizlik yapılmasına sessiz kalmayacağımızı gerekirse eylem ve greve gideceğimizi dile getirmiştik” dedi.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

“Geçmiş yıllarda hükümetlerin arife günlerini, normal mesai çalışan kamu görevlilerine ‘idari tatil’ adı altında izin vererek vardiya usulü ile çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme yapmamışlardı. Bu yıl da yine bu konu hususunda ya idari tatil verilmemesini ya da böyle bir durum hâsıl olursa vardiya çalışanların çalışma saatlerinin ona göre düzenlenerek azaltılması ve aynı zamanda çalışma mecburiyetinde olanlara da emeklerinin karşılığının ek mesai olarak ödenmesini talep etmiştik. Ayrıca kamu çalışanları arasında açık bir şekilde ayrım ve adaletsizlik yapılmasına sessiz kalmayacağımızı gerekirse eylem ve greve gideceğimizi dile getirmiştik.

Ne yazık ki Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na bu konuda açık çağrı yapmamıza rağmen hükümet edenler yine bizleri şaşırtmayarak kamu çalışanları arasında ayrım yapmayı tercih etmişlerdir. Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına istinaden arife gününün yine kamu çalışanlarına ‘idari tatil’ verildiğini ve vardiya çalışanlarının yine ötelendiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Yukarıda belirttiğimiz bu hususlar çerçevesinde sendikamız yönetim kurulu kararı aldı.

26 Haziran 2023 (Pazartesi) ve 27 Haziran 2023 (Salı) günleri 08.00-12.00 saatleri arasında tüm hastanelerde ve tüm birimlerde grev kararı almıştır. Birlikten güç doğar mantığıyla tüm üyelerimizin almış olduğumuz grev kararına uymalarını bekliyoruz.

Ayrıca Kurban Bayramı’nda yani 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde ise ek-mesaiye gitmeme kararı aldığımızı belirtiriz. Ancak almış olduğumuz ek-mesaiye gitmeme kararımızda hiçbir üyemizi zorunlu tutmayacağımızı ve sadece ek-mesaiye gitmek istemeyen üyelerimizin sorumlu hemşirelerine sendikamız kararını iletmelerini rica ederiz.”