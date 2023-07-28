KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Başkanı Ersin Görsay beraberindeki heyetle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Görsay, teşekkür edebildikleri ender zamanlardan birini yaşadıklarını dile getirerek, sosyal yatırımlara yönelik yapılan katkılardan dolayı Bakan Taçoy’a teşekkür etti.



Görsay, her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, “ÖZEV gibi güzide bir kuruluşa destek vermek boynumuzun borcudur” diyerek esas teşekkür etmesi gerekenin devlet olduğunu, çünkü devletin eksik kaldığı bir alanı ÖZEV’in doldurduğunu kaydetti.



Bakan Taçoy, üzerlerinde düşen görevi her zaman yapaya hazır olduklarının da altını çizdi.