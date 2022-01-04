Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kudret Özersay siyasete olan güvenin iyice zayıfladığı bir dönemde insanların karşısına ciddi bir seçenek ve umut olarak çıktı..
Toparlanıyoruz hareketiyle çıkışını sürdürdü. Siyasi bir yapıya dönüşmeyeceğini söylediği sivil toplum örgütü Özersay'ın fikir değişikliği ile siyasallaşmaya başladı.
Kudret Bey, özellikle Kıbrıs konusundaki bilgi ve birikimiyle göz doldurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı denebilecek bir oy aldı. %21'lik oy oranının ardından parti kurmaya karar verdi. Kurulacak partinin sıra dışı bir oluşum olacağı konusunda insanları ikna etti.
Halk bir kurtarıcıya ve kendinden birine aç ve umutluydu.
Peki Özersay beklentileri karşılayabildi mi?
Şimdi Kudret Hoca denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor!
Kahve içmem dediği UBP ile kurduğu hükümet mi, dörtlü koalisyon felaketi mi yoksa 'biz halk için varız' sloganı mı?
HP, varlık sorunu mu yaşıyor?
Bütün siyasi partiler halk için vardır zaten öyle değil mi?
UBP ile kurduğu hükümet 'halk' için miydi yoksa koltuk için mi?
Özersay'ın şuan vaadi nedir?
Seçmenine ne vaat ediyor?
UBP ile olası bir koalisyona girme durumu olursa ne olacak?
Parti kurmam dedi kurdu.
Aday olmam dedi oldu.
UBP ile hükümete girmem dedi girdi...
Politikacıların vaat ettiklerini yapmamasına alışkınız ama vaat etmediklerini yapmasını Kudret Hoca ile öğrenmiş olduk.
Anketler HP'nin durumunu açıkça ortaya koyuyor.
Gidişatları iyi değil...
Belki Özersay'ın aklında kilit parti olma hayali var ama Demokrat Parti'nin yükselişini gözden kaçırmamak gerekir.
HP'nin tek adamı Özersay,
HP'yi önce bir umut partisi yaptı
Şimdi slogan partisine çevirdi
ve böyle giderse tabela partisi olarak siyasi yaşamına devam edecek.
Bizden uyarması...
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası dün bir karar aldı.
Eylemlerini genişleteceklermiş...
Eylemin gerekçesi, sendikanın sağlıkta bekleyen sorunlar karşısında diyalog çağrısında bulunduğu Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta bekleyen sorulara duyarsız kalmasıymış..
Sendika bu gerekçe ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden başlayarak acil, yatılı servisler, diyaliz, hematoloji-onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç, tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemi yapıyor.
Hasta bakmamak bir hekimin hak arayış aracı olabilir mi?
İnsanların canını emanet ettiği hekimler sağlık sistemindeki sorunların faturasını hastasından mı çıkarır?
Yahu bugün zaten normal şartlarda hekimlerin büyük bir bölümü poliklinik görevlerine vaktinde gitmiyor.
İnsanlar hastanelerde sıra bekliyor saatlerce...
Vatandaş saat 11'den sonra poliklinikte doktor yüzü mü görüyor..?
Poliklinikte olması, hastanede hasta bakması gereken doktorlar özel kliniklerinde hasta bakıyor.
Bu ülkenin en kritik sağlık merkezinde başhekimlik yapan hekimi bile asli göreviyle ilgili ulaşamazken özel hastaneden saniyesinde randevu alabiliyorsunuz.
Hekimler başımızın tacı eyvallah...
Minnet ve şükran duyuyoruz hem de böyle bir dönemde daha da çok...
Ama bizim anlımızda enayi mi yazıyor!
Sen devletten maaşını çekeceksin ama hasta bakmayacaksın.
Günde 2 -3 saat hastanede takılıp sonra koştur koştur özel kliniğine gideceksin.
Sonra sağlıkta sorun var deyip eylem yapacak ve cezayı yine şifa bekleyen hastalara keseceksin.
Pes doğrusu...
Milletin sırtından düşün artık.
Onurlu mesleğinizi kirletmeyin...
Bu halka hakaret etmeyi bırakın.
Böyle sendikacılık böyle hak arama olmaz.
MESAJ KUTUSU
Sayın Alişan OŞAN, kapalı alanlarda siyasi kulis yaparken etrafı bir kolaçan etmekte fayda var. Özellikle arka masalara dikkat, ağzınızdan çıkan her bir söz anında başka mekanlarda konuşulmaya başlanıyor, bu sıralar yanlış anlaşılmalara neden olabilirsiniz, bizden uyarması!
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, ‘yaptık yine yaparız’ seçim sloganı var ya son günlerde bazı vatandaşlar geçmişte neyi ya da neleri yaptığınızı açıklamanızı isteyen mesajlar göndermeye başladılar. Meraklıları için detaylı bir açıklama yaparsanız seçim önü iyi olacak gibi geliyor bize!
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Sayın Dursun OĞUZ, Türkiye’de alkol ve sigaraya yüzde 50’ye yakın zam getirildi. Halkın temel gıda maddelerine zam yapılacağına acaba diyoruz siz de alkol ve sigaraya mı okkalı bir zam yapsanız da en azından dar gelirliye bir nebze nefes olasınız.
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Sayın Mustafa TAŞÇIOĞLU, devlet hastanelerinde eksik hekim eksikliği varken yıllardır ekmek yediğiniz yere destek atmanız gerekirken şimdi kalkmış hasta bakmama gibi absürt bir eylem başlatmışsınız. Hani derler ya insaf da dinin yarısıdır, işte tam aynısına imza attınız, bundan böyle Allah’a havale ediyoruz!
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Sayın Özel KADIOĞLU, oy deposu olarak da bilindiğiniz için eskisi yenini bütün vekil adayları sizin mekanı yine doldurup boşaltmaya başlamışlar. Tecrübenin keyfini çıkarın deriz, umarız seçilenler bu ziyaretlere devam ederler zira bizde ne zaman seçim olacağı an meselesidir değil mi?
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Sayın Ali PİLLİ, test sonuçları pozitif çıkanlar günlerce hastanelerden telefon beklediklerini şikayet etmeye başladılar. Bu arada önlemlerin artırılmasını istiyorsunuz da bunu yapacak olan makam sizden başkası olabilir mi? Biraz daha radikal kararlar üretmeniz ve yumruğu masaya vurmanızı bekliyoruz!
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Sayın Bertan ZAROĞLU, anlaşılan son düzlüğe yaklaştıkça UBP’ye katılımlar her geçen daha da artmaya başlayacak. Bunlar hakkında etik konusu da tartışılabilir ama siz bu aralar Lefkoşa Surlariçi’ni sanki de başkalarına devrettiniz gibi geliyor bize…
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Sayın Devrim BARÇIN, sosyal medyayı gece gündüz takip edip her yoruma cevap vereceğinize kendinizi seçim çalışmalarına yönlendirmeniz gerekiyor. Zira seçimde sizi kendisine rakip görenler elbette boş durmayıp saçma yorumlarla sizi yıpratmak isteyeceklerdir, zira karmada hayli iyisiniz…
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Sayın Enver HOCA, sıralama kurultayında elinde makas sizi kesmeye çalışanlar son bir haftadır yine aynı teraneye başladılar. En çok da yakınlarınızda olanlar dikkat, 23 Ocak sabahına kadar kendinizden başkasına güvenmeyin deriz…
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Sayın Erhan ARIKLI, sizin hibe dediğiniz jeneratörlerin kira karşılığı geleceği ortaya atılınca şimdi size de söz hakkı doğmuş oldu. Sağlam bir açıklama iyi olacaktır zira seçim sonuçlarını dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilir…