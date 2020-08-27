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Özersay UBP dedikoducusu gibi

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

27 Ağustos 2020, 02:36

Önce Jale Refik sosyal medyaya paylaştı.

Yüzde yüz katıldığım bir nokta.

Zaten yorumumu da yapmışım.

Önemli olan kontrollu bir açılım çünkü.

Ardından Bakanlar Kurulu oldu.

Kudret Özersay bilahare konuştu.

Dedi ki “Karantinayı teklif ettik UBP reddetti”.

Jale Refik Bakanlar Kurulu öncesi yazmış.

Özersay da Bakanlar Kurulu’na önermiş.

Mantıklı bir politik yaklaşım.

*****

Ancak ortada anormal bir durum mevcut.

Özersay bu Hükümetin ortağı.

Önerebilir ve Bakanlar reddedebilir.

Bir başkasının önerisini de Özersay reddedebilir.

Bakanlar Kurulu’nu münafıklamak da neyin nesi?

Nasıl bir Devlet ciddiyeti?

Ortağın dedikodusunu yapmak da neyin nesi?

Nasıl bir siyaset anlayışı?

Bu tavır halkta karşılık bulmaz.

Tam aksine samimiyeti sorgulatır.

“Madem dinlemiyorlar neden ordasın” denir.

“Maden anlaşmıyorsunuz niye istifa etmedin” denir.

*****

Popülizm uğruna bu yapılmaz.

Kişi kendi ayağına kurşunu sıktı demek olur.

Çünkü dedikodu yapar bu toplum.

Ama dedikocuyu sevmez.

Ha, eğer cesareti ve yüreği de varsa.

Çıkar herşeyi anlatır ve basar istifayı.

Ben o gün alkışlarım Özersay’ı.

Ama, Cumhurbaşkanlığına Dışişleri olarak gideyim diyorsa.

Hükümet gücü elde yürüyeyim diyorsa.

Bu arada UBP dedikoduları ile entrika çevireyim de diyorsa.

Yemezler bunu Özersay.

*****

Şimdi ne olmalı?

Aslında çok net.

Ülke pandemi ve ekonomik krziden çökmüş durumda.

Bu Hükümet hükümet değil artık.

Ortak mutabakatla teknokrat bir Hükümet kurulsun.

Her parti teknokrat Bakanını atasın.

Pandemiye ilişkin karar alsın.

Ekonomik krize ilişkin karar alsın.

Ve Haziran 2021’de seçime götürsün ülkeyi.

*****

Hade Tufan Erhürman.

Sok elini taş altına.

Hade Ataoğlu ve Arıklı.

Hade Mustafa Akıncı.

Siyasetçi yapmazsa siz el atın.

Ülke elden gidiyor.

Battık ve bittik.

Kurtarın bizi bu hükümsüz Hükümetten.

Kurtarın bizi Özersay ve Tatar ikilisinden.

eği ise çıplak bir gerçek.

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