Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “Zanlıların duruşmaya getirilmeden online olarak ifade vermelerinin adil yargılamayla ilgili bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Umarım bunu değiştirilmesi yönünde bir adım atılır” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, İsias davasını takip etmek için Adıyaman’da bulunan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir canlı yayında dava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemede konuşulanların dışarıda anlatılmasının yasalara uygun olmadığını belirten Özersay şunları kaydetti:

“Sanık konumunda olan; bir kısmı tutuklu, bir kısmı tutuksuz yargılanan 11 kişinin ifadeleri alındı. Bu ifadeler çerçevesinde de kendilerine sorular yöneltildi. Bazı hususlara değinmek istiyorum; birincisi çeşitli sebeplerle bu sanıklar mahkemeye getirilmedi. Online olarak bir ekran bağlantısıyla kendilerine soru soruldu. Genel anlamda bunu sakıncalı buluyoruz. Meleklerimiz adına konuşan avukatlar da bunu dile getirdiler. Çünkü ifade verecek olanlar fiziken orada bulunmadıklarında ifadelerinde nasıl samimi olduklarını anlayamazsınız. Adil yargılamayla ilgili olarak bir sıkıntı olduğu dile getirildi. Belki ilerleyen aşamalarda bu sanıkların mahkemeye fiziken getirilmesi yönünde bir adım atılacak diye düşünüyorum.”

- “Duruşmada yalan makinesi olsa kesinlikle yanardı”

Zanlıların mahkemede çelişkilerle ve yalanlarla dolu ifadeler, yanıtlar verdiğini söyleyen Kudret Özersay, sözlerini “Verdikleri ifadelere baktığınızda maalesef son derece soğukkanlı bir biçimde yaklaşık 9 saat yalanlardan ibaret bir şeyler dinledik. Daha önceki açıklamalardan çelişmenin dışında, birbirleriyle çelişen ifadeler var. Herkes sorumluluğu üzerinden atıp elini yıkamaya çalışıyor. Paçalarından yalan akıyor adeta. Son derece basit sorulara yanıt veremediler. İmzaların kendilerine ait olmadığını söylemekten haberim yok demeye kadar varan çelişkiler yumağı cevaplar verdiler. Bugün burada bir yalan makinesi olsaydı yanardı herhalde” diyerek bitirdi.

(CPY/ŞEB)