Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Rum liderin, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik açıklamasında yer verdiği “vatandaşlık” başlığını değerlendirdi ve eleştirilerde bulundu.

Özersay, “Vatandaşlık” konusunda yapılan açıklamada, pek çok soru işaretinin ortadan kalkmadığını belirterek, “Kıbrıslı Türklerin eş ve çocuklarının vatandaşlığına dair ayrımcı uygulamalarına son vermelidirler” dedi.

Kudret Özersay, Rum Lider Hristodulides tarafından Kıbrıslı Türklere dönük olarak yapıldığı söylenen 14 maddelik açıklamadaki “vatandaşlık” başlığını özetle şöyle yorumladı:

“Rum liderin açıklamasında; vatandaşlık konusunda 2007’de alınan karar çerçevesinde bekleyen başvuruların incelenmesine başlanmış… Yani yaklaşık 17 yıldır insanların başvurularını incelemeden keyfi olarak beklettiklerini itiraf ediyor.

Açıklama, karma evliliklerden olan çocukların vatandaşlık alıp alamayacakları konusuna yanıt vermemektedir, ciddi bir muamma barındırmaktadır ve başvuranlar arasında ayrımcı uygulamalara gidecekleri endişesini güçlendirmektedir.

Eğer sayın Kıbrıs Rum lideri gerçekten bir AB üyesi devlet gibi davranmak istiyorsa kendi açıklamasında vurguladığı ‘Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarını ve AB muktesebatını’ uygulasın yeter. Yasalarını uygularken ayrımcılık yapmasın yeter. Yani kendi vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin evliliklerinden olan tüm çocuklarına, kiminle evlendiklerine ve nerede evlendiklerine bakmaksızın vatandaşlık hakkını vermelidir. Çünkü Kıbrıslı Rum olan Kıbrıs vatandaşlarının evliliklerinden olan çocuklara vatandaşlık verirken evliliğin nerede yapıldığına, ne zaman yapıldığına ya da çocukların nereden doğduğuna bakmamaktadır. Aynı yasa Kıbrıslı Türklerin evlilikleriyle çocuklarına başka Kıbrıslı Rumların evlilikleriyle çocuklarına başka uygulandığı sürece ayrımcılık devam eder. Ve bu şartlarda ‘AB üyesi devlet, AB hukuku’ gibi sözlerin pek de bir anlamı ve ağırlığı da kalmaz.

Vatandaşlık konusunda bir açıklama yapıldı ancak pek çok soru işareti ortadan kalkmadı, belirsizlik devam ediyor.”