ÖZERSAY: “MALİYE BAKANLIĞI İDDİAMIZI DOĞRULADI, KAMU ZARARA UĞRATILDI”

“KAMUDA BAZI İSİMLER HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ” “DOSYA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada üç hafta önce gündeme getirdikleri ve Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nde bazı kamu görevlilerinin yasalara aykırı şekilde maaş ödemeleri yaptıkları ve devleti zarara uğrattıklarıyla ilgili iddiaların Maliye Bakanlığı tarafından da doğrulandığını vurguladı.

Özersay açıklamasında kamunun zarara uğratılması şeklindeki suç unsurlarının tespit edilerek onunun Başsavcılığa ve polise iletildiğini yakında bazı ifade almalar ve tutuklamalar olabileceğini belirterek “konuyu Başsavcılık üzerinden takip edip kamuoyuna bilgi vereceğiz” dedi. Özersay ayrıca “haksız yere elde edilen bu kazançlar halkın parasının çalınması anlamına gelir. Buna müsaade etmemek, tepki koymak, takip etmek sadece bir muhalefet partisi olarak bizim siyasi sorumluluğumuz değil, hepimizin toplumsal sorumluluğudur” vurgusu yaptı. Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üç hafta önce Tarım Bakanlığı’nda bazı kişilere yasadışı şekilde maaşlarının %15’i kadar fazladan haksız yere ödeme yapıldığı ve devletin zarara uğratıldığı iddiasında bulunmuş, Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak soru yöneltmiştik. Bugün Maliye Bakanlığı Bilgi Edinme Hakkı yasası bağlamında sorularımıza yazılı yanıt verdi. Bahse konu dairede suç unsurlarının tespit edildiğini doğruladı ve konunun 6 Ağustos’ta Başsavcılığa iletildiği bilgisini verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Başsavcılığın polisten bir soruşturma yapmasını talep etmesi ertesinde yakında bazı isimlerin ifadelerinin alınması ve tutuklanmaları gündeme gelebilir.

Konuyu bu kez Başsavcılık üzerinden takip edeceğimizden ve kamuoyuna bilgi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiş yıllarda Maliye Teftiş birimi tarafından hazırlanan bazı denetim raporları suç unsuru tespiti yapılmış yapılmış olmasına rağmen dönemin Maliye Bakanı istemediği için Başsavcılığa gönderilmemiştir. Konunun Başsavcılığa ve polise aktarılmasını ısrarla takip ediyor olma sebebimiz budur. Kimsenin alınmasına, gücenmesine gerek yoktur. Biz bu memlekette takibi yapılmadığı zaman bazı dosyaların tozlu raflarda kaybedildiğini yaşayarak tecrübe ettik.

Haksız yere elde edilen bu kazançlar halkın parasının çalınması anlamına gelir. Buna müsaade etmemek, tepki koymak, takip etmek sadece bir muhalefet partisi olarak bizim siyasi sorumluluğumuz değil, hepimizin toplumsal sorumluluğudur! devam