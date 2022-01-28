Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Memleket meselelerini filan düşünen yok…
Hani şu seçim gezilerinde atıp tutuyorlardı ya!
Bilmem memleketin refah düzeyini nasıl yükselteceklerini filan söylüyorlardı…
Zemin buna gayet müsait ama düşünen kim!
Seçim kavgası bitti şimdi bakanlık kavgası başladı…
Tabi ki kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelikleri de öyle!
Toplumsal menfaatler hak getire…
Millet ne koparacak diye birbirinin üstüne basa basa ilerliyor!
Daha ortada hükümet de yok ki bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşanmaya başladı…
Herkes kendine bir makam kapmak için birbiriyle yarış içinde!
Çoğunun da gerekçesi genel seçimlerde sözde haddinden fazla çalışması…
Bilmem ne kadar oy getirmesi!
Şimdi de bunun ödülünü alması…
Alamazsa da küsmeler kırılmalar hatta istifaları bile bekleyiniz!
Sonra biz kasaba zihniyeti ve siyasetçileri deyince kızarlar, tepki gösterirler…
Biz devam edeceğiz onlar da bizi eleştirmeye devam etsinler!
…
Daha istikrarlı ve uzun ömürlü bir hükümet için hükümetteki vekil sayının fazlalığı elbette önemli…
Bunu için de DP’den sonra Halkın Partisinin de adı anılmaya başlandı!
Büyük ihtimalle de bizi üçlü bir hükümet bekliyor…
Konu Özersay olunca da haliyle yoğun tartışmalar yaşanıyor!
Kimi diyor ki;
Özersay gelirse yine hükümeti bozar…
Kimi de bunlar sadece jandarma görevi yapar, hükümetin icraatlarını engeller!
Başka sıkıntıları olan da yok değil…
Onlar da bakanlık sevdalısı olanlar!
Bakanlık bazıları için çok şey demek çünkü…
HP gelirse bakanlık sayısı düşecek!
Bu arada diğer partilere bir mi iki mi bakanlık verilecek soru işaretleri var…
Gerçek sıkıntı ise tamamen bu!
Daha da ileri gidelim;
Özersay hem UBP’de hem de DP’de istenmeyen adam ilan edildi bile…
Sanki de Özersay koalisyon hükümetine girmeyi kabul etmiş gibi!
Kendini çok ucuza satacağını zannedenler halt ederler…
…
Sevgili okurlar;
Akaryakıt dün gece bir kez daha zamlandı…
Tabi ki döviz gerekçe gösterildi!
Bir aydır döviz kıpırdamadığı halde…
Çünkü seçim öncesi zam yapılması intihar olurdu!
Ama seçimler biter bitmez insafsızlığın daniskasını yaptılar…
Sırada tüp gaz zammı var!
240 TL olacak diyorlar…
Oysa ilgili bakan seçimden önce bu iki ürüne de zam yapılmayacak demişti!
Ama artık seçimler geride kaldı…
Tüp gaza da zam hafta başı garanti!
Durun daha bitmedi;
Uzun bir süredir zam yapılmayan elektriğe yapılacak olan zam aslında vatandaşın belini bükecek…
Şu anda 97 kuruş, haftaya 1.5 TL civarı!
Vurun abalıya misali…
…
En çok niye şaşıyoruz biliyor musunuz?
Tepkisiz bir toplum haline geldik…
Kaderimize artık çok kolay boyun eğiyoruz!
Bir çoğumuzun derdi akaryakıt zammı değil…
Yeter ki depolar dolu olsun!
Gezmemizden, yememizden içmemizden eksik kalmayalım…
Tüp gaz zammı da öyle!
Aman zam yapsınlar da yeter ki tüp kuyruklarında beklemeyelim…
Paranın ne önemi var!
Kapıp ardında bekleyen elektrik zammı da farklı değil…
İstedikleri kadar zam yapsınlar!
Yeter ki evimiz karanlığa gömülmesin…
İnternet filan da kesilmesin!
Rahat hayatımız devam etsin…
Garibanı, fukarayı düşünen kim Allah için!
Siz devam edin arkadaş…
Bakanlık ve iktidar kavgalarına!
MESAJ KUTUSU
Sayın Kudret ÖZERSAY, yeni koalisyon hükümeti içinde yer alacağınız konusundaki tahmini haberler bile diğer iki partiyi karıştırmaya yetti. Bu hükümete güvenoyu vermeyeceğini söyleyen vekiller bile var, hadi yine iyisiniz reklamın iyisi olmaz. Bu arada sizi istemeyenler nedense Ankara faktörünü hiç hesaba katmıyorlar!
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Sayın Dursun OĞUZ, seçim zaferi yaşamanız bakanlığın dün elektriklerinin kesilmesinden sonra kısa sürmüş. Bari şu uzun zamandır bozuk olan jeneratörü tamir ettirseydiniz bu kadar stresi yaşamayacaktınız, gündeminize koyun deriz!
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Sayın Şebnem BENAR, Kalkanlı Yaşam Evi’nde vakaların kamuoyundan saklanmak istendiği ancak medyada yayınlanınca ortaya çıktığı üzerine ihbar yapılmaya başlandı. Kamuoyunu doğru aydınlatmak adına detaylı bir açıklama yapmanız zaruri hale gelmiştir!
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Sayın Fikri ATAOĞLU, HP’nin koalisyonda olma ihtimaline en fazla sizin parti tabanından tepkiler yükselmeye başlandı. Hatta bazıları muhalefette kalmanın çok daha iyi bir tercih olacağını söylüyor, bakalım partiliyi nasıl teskin edeceksiniz?
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Sayın Sunat ATUN, bir hafta önce akaryakıt ve tüp gaza zam yok diye açıklama yaparken şimdi dövizi bahane göstererek okkalı zam yapılması partili partisiz büyük bir kesimi isyan noktasına getirdi. Seçim öncesi bu zammı yapsaydınız tepki daha az olacaktı…
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Sayın Mehmet Kale KİŞİ, CTP’nin Girne Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Zira rakip hayli dişli ve 3 partinin ortak adayı olacağını duyduk. İşiniz zor ama imkansız değil, ekibinizi iyi kullanırsanız genel seçimlerin de etkisiyle ipi göğüslemeniz imkan dışı değil…
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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, biz sizin bakanlık konusunun kesin olduğunu düşünürken yeni gelişmeler ve telefon görüşmeleri sonrası bir takım taktik değişikleri olabileceği konuşulmaya başlandı. Hele de Maraş ve Ercan gelişmesi var ya, sürprizlere gebe bir sürecin başlangıç noktasındayız…
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Sayın Soyhan BİLGEER, kaybeden adaylar hiç gecikmeden profil resimlerini değiştirirken sizin aksine partiye bağlılık fotoğrafları paylaşmanız dikkatlerden kaçmadı. Siyasi karar ve azminiz ileriki seçim süreçlerinde yeni fırsatlar yaratabilir, hayırlara vesile olsun…
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Sayın Suphi COŞKUN, genel seçimlerden sonra aldığınız sonuca fazlasıyla üzüldüğünüz ve dert yaptığınız söyleniyor ama siyasette kaybetmek bazen de kazanmak anlamındadır, aynı zamanda bardağın dolu tarafından bakarsak yerel yönetimlerin size ihtiyacı olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerek değil mi?
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Sayın Mühür RAHVANCIOĞLU, partinize gönül verenler parti genel merkezinin mesai saatlerinde açık olması için girişim başlatmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı. Aktif siyaset devam edecekse ki öyle gözüküyor bu eksikliği en kısa zamanda gidermek doğru olacaktır…