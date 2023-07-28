Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “İlk Evim Kredisi”nin kapsam sorunu ve eksikleri olduğunu kaydederek, “Kredi kırsal kesim arsalarına konut yapmakta olan ya da yapacak olan gençleri de kapsamalı" dedi.

Özersay yazılı açıklamasında, İlk Evim Kredisinin sadece yeni konut alımı ve depreme dayanıklı olmayan konutların tamiri veya yeniden yapılmasıyla ilgili olarak kullanılabilecek şekilde hazırlandığını belirterek, kırsal kesim arazisi üzerine ev inşa edecek gençleri ya da ev inşaatına başlamış ama parası yetmediği için inşaatı yarım kalmış gençleri kapsamadığını söyledi.

Krediyi kullanabilecek genç sayısında da sıkıntılar olduğunu ifade eden Özersay, gecikme nedeniyle kredi miktarının döviz karşısında eridiğini de belirtti.

Pratikte, çalışan ve gençlerin mağdur edilmeyeceği bir mekanizma düşünülmediğini savunan Özersay, “Biz muhalefet partisi olarak iyi niyetle gördüğümüz eksiklikleri ve kapsam sorunlarını dile getiriyoruz, umarız bir an önce bu düzeltmeler yapılır ve gençler mağdur edilmez” dedi.

Kudret Özersay, şunları da kaydetti:

“Basın toplantısı yapıp büyük laflar etmezden önce, ön hazırlığı ve mevzuat çalışmasını o tarihte yapmış olsalardı ve basına açıkladıklarında yürürlüğe koymuş olsalardı bugün bu mağduriyet yaşanmayacak, verilecek olan kredi daha da anlamı olabilecekti. 300 milyon TL’yi bir kişiye en fazla bir milyon 200 bin TL kredi verilmesi mantığı ile böldüğünüzde, bu krediden yararlanabilecek genç sayısı en fazla 250 kişidir ve bu da ülkedeki gençler düşünüldüğünde çok da büyük bir rakam değildir, pek çok genç bundan yararlanamayacak demektir.”

-“Depreme dayanıklılık raporunu almak haftalar aylar alabilir, başvuru yapana kadar 250 kişilik kota çoktan dolar”

İlk Evim Kredisine göre depreme dayanıklı olmayan konutların tamiri veya yıkılıp yeniden yapılmasının söz konusu olacağını söyleyen Özersay, önce ilgili Başbakanlık komitesinden rapor almak gerektiğini ve bunun da gerekli bilimsel analizler ve tahliller nedeniyle haftalar, hatta aylar alabileceğini dile getirdi.

HP Lideri Özersay “Bu durumda bahse konu genç rapor alıp kredi başvurusu yapana kadar 250 kişilik kredi kotası çoktan bitmiş, dolmuş olacaktır” dedi.