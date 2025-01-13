Özersay: “Hukuksuzluklara geçit vermeyeceğiz”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün Yüksek Mahkeme’ye başvurduklarını ve fahiş seyrüsefer zammına karşı dava açtıklarını açıkladı.

Özersay, idarenin her işleminde anayasa ve yasalara uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, hukuk devleti ilkesinin önemine dikkat çekti.

“SOMUT ADIMLAR ATMANIN ZAMANI”



Özersay, yalnızca açıklamalarla yetinmenin yeterli olmadığını, hukuksuzluklara karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Burası bir hukuk devletiyse, idarenin her işlemi anayasa ve yasalara uygun şekilde yapılmak zorundadır. Halkın haklarını savunmak için hukuksuzluklara geçit vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, bugün Yüksek Mahkemede seyrüsefer zammıyla ilgili bir dava dosyaladık. Detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız.”