Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Fransız savaş uçaklarının KKTC hava sahasını ihlal etmesini “provokasyon” olarak değerlendirdi. Özersay, Türkiye’nin NATO çerçevesinde Fransa’ya karşı bu durumu gündeme getirmesi gerektiğini belirtti.

Halkın Partisinden yapılan açıklamaya göre, Özersay, katıldığı “Gündem Özel” programında, Kıbrıs’ta Fransız savaş uçaklarının KKTC hava sahasını ihlal etmesine ve Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, bu ihlalin ciddi bir provokasyon olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığının tepkisini geç ortaya koyduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Rum liderliğinin hızla artan silahlanmasını da değerlendiren Özersay, “Kıbrıs Rum liderliği kendi boyunu aşan bir role bürünüyor ama yakında bu ceketin kendisine büyük geldiğini görüp hüsrana uğrayacağını unutmasın. Türkiye’nin bölgedeki rolü ve önemi artıyor, Rum tarafı da aslında bunu görüyor. Herkes gerçekçi değerlendirmeler yapmalı ve hayal kurmaktan vazgeçmelidir, bu bölgede istikrar silahlanmaktan değil enerji, ekonomi, ticaret, limanlar ve benzeri konularda işbirliği yapmaktan geçer” dedi.

Hükümetin ihlale karşı üç gün sonra tepki göstermesini eleştiren Özersay, bu durumun bazı soru işaretleri doğurduğunu ve bu bölgenin egemeni olduğumuzu iddia ederken bir itibar erozyonuna sebebiyet verdiğini vurguladı.

Özersay, “Hava sahası ihlali gibi açık bir duruma derhal tepki verilmesi gerekirken, neden üç gün beklendiği konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum uluslararası hukuktaki haklarımızı ve duruşumuz açısından bir zaafiyet görüntüsü oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Özersay, Türkiye’nin NATO çerçevesinde Fransa’ya karşı bu durumu gündeme getirmesi gerektiğini belirtti ve “Fransa, NATO üyesi Türkiye’yi göz ardı edemez. Bu ihlal, NATO toplantılarında mutlaka gündeme taşınmalıdır” görüşünü dile getirdi.

Rum liderliğinin ABD’ye güvenerek hareket ettiğini söyleyen Özersay, tarihsel hatalara dikkat çekerek, “Makarios zamanında da benzer şekilde boyundan büyük işlere kalkışıldı ve sonuç hüsran oldu. Rum liderliği bugün aynı hatayı tekrarlıyor” dedi.