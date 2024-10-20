ÖZERSAY: “BEDELLİ ASKERLİK RAKAMLARI UÇTU, YASA DEĞİŞMELİ!”

“MECLİS KOLTUK KAVGASINDA, GENÇLERİN SESİNİ DUYAN YOK!” DÖVİZE YERİNE ASGARİ ÜCRETE GÖRE HESAPLANINCA %100’DEN FAZLA BİR ARTIŞ OLDU

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay altı ay önce parti olarak uyarmış olmalarına rağmen bedelli askerlik rakamlarının hesaplanması yönteminde değişikliğe gidilmediğine ve bu yüzden de asgari ücretin daha da artmasıyla özellikle akademisyen olmak için doktorasını yapmakta olan gençlerle yurt dışında çalışan gençlerin bedelli askerlik rakamlarının adeta uçtuğuna ve ödenemez hale geldiğine dikkat çekti. “Gençlerin ve ailelerin ödemek zorunda oldukları rakamlar %100’den de fazla zamlanmış oldu” diyen Halkın Partisi lideri Özersay açıklamasında önceden yürürlükte olan yasaya göre dövize endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının 2021 yılında gençlere yardımcı olmak için asgari ücrete endekslendiğini ancak zaman içinde bu hesaplama yönteminin gençlerin ve ailelerinin aleyhine bir durum ortaya çıkardığını vurguladı.

DÖVİZE GÖRE HESAPLANIRKEN ASGARİ ÜCRETE GEÇİNCE %100’DEN FAZLA BİR ARTIŞ OLDU

Özersay açıklamasında yeni hesaplama yönteminin gençlerin ve ailelerinin aleyhine döndüğünü ve bedelli askerlik bedellerinin %100’den de daha fazla bir artış ortaya çıktığını vurguladı. Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “2021 yılında dövizdeki artışlar dikkate alınarak ekonomik olarak mağduriyet yaşanmaması gerekçesiyle döviz üzerinden hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının yasadaki değişiklikle asgari ücretin belirli bir katına kadar olacak şekilde değiştirilmişti. Son asgari ücret artışıyla birlikte bugünün döviz rakamları dikkate alındığında 2021’de 4000 Sterlin ödemesi gerekenler bugün itibariyle yaklaşık 9000 Sterlin ödemek zorunda; o dönemde statüsüne göre 6000 Sterlin ödemek zorunda olan gençler ise bugünkü kurla 13500 Sterlin civarında bir rakamı ödemek zorunda bırakılıyor”.

“MECLİS KOLTUK KAVGASINDA, GENÇLERİN SESİNİ DUYAN YOK!”

“Maalesef Meclis çatısı altında koltuk kavgası yapanlar gençlerin ve ailelerinin sesini duymuyor” diyen Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Meclis’te yaşanan olaylar nedeniyle ve özellikle de UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümetinin Meclisi dahi açmayı becerememesi nedeniyle bu yasa değişikliklerinin ve yeni duruma göre düzenlemelerin yapılamadığını, üstelik koltuk derdine düşmüş olan siyasilerin Meclis çatısı altında kendi menfaatleri için uğraşırken bu insanların seslerini bile duymadığını vurguladı.”