Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Aylar önce bir sohbette Özersay’a sormuştuk...

Hükümet ortaklarının ikisinin birden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neden aday olmasını istemiyorsunuz diye!

Zira yeni bir siyasetçi sayılsa da ülkenin siyasi tarihini iyi bilen bir isim olduğu için cevabı net olmuştu;

Hükümet ortakları iki aday birden çıkarırsa seçim öncesinde kargaşa yaşanır, devletin kaynaklarının seçim yatırımı için dağıtılmasına göz yumamayız diye yanıtlamıştı...

İleriyi gören bir açıklama yapmış o tarihte!

Yani haklı çıktı...

Çünkü seçim yasaklarına günler kala devlete yine arka kapıdan yoğun istihdamlar yapılmaya başlandı!

Çünkü bu genlerimizde var, geleneklerimizde var...

Muhakkak ki Özersay da rahatsızdır ama buna müdahale edip etmeyeceğini de merakla bekliyoruz!

Yeni bir siyasetçi yüzüyle tanıdığımız için kendisinden bu konuda beklentimiz vardır...

...

Daha da ileri gidersek...

İmar planı nedeniyle bu hükümet defalarca gidip gelmiştir!

Çok defa da direkten dönmüştür...

Ama hükümet ortakları biraz da Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok yakın olduğu için hükümeti yıkmaya cesaret edememiş, en azından seçimlerin geçmesini beklemiştir!

Yapılan son istihdamlar haktan, hukuktan ve adaletten yoksun yapılan icraatlardır...

O zaman işte hükümetin bozulması için çok iyi bir neden!

Devlete arka kapıdan ne kadar HP’li alındı çok net bilmiyoruz ama yapılan istihdamların bir çoğunun büyük ortak tarafından yapılması da gün gibi ortada...

Bu Özersay için iyi bir fırsattır!

Aklı varsa ortağını uyarır...

Yapılan tüm son istihdamların iptalini ister!

Kabul görmezse de seçim öncesi istifayı basar, muhalefeti tercih eder...

Kahraman olmak için de bundan daha iyi bir fırsat bir daha eline geçmez!

Bizimkisi naçizane bir tavsiyedir kendisine...

...

Yazmaktan bıkıp usandık artık...

Birincisi devlete inancı ve yaşatma kararı olanların yapılan istihdamlarda ülke gençlerini dışlayarak sadece kendi yakınlarını devlete arka kapıdan sokmaları devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz!

Seçim önceleri sırf birkaç oy uğruna istihdam yapabilirsiniz ama her zaman olduğu gibi istihdam yapılamayanları da karşınıza almış olursunuz...

Bu da çoğu gencimizin devletine olan inancını sarsar!

Herkes aynı topraklarda yaşadığına göre yine hepsi de eşitlik ister, adalet ister, devlet olanaklarından kendine düşen payı ister...

Bunun son örneğini rahmet İrsen Küçük döneminde yaşadık!

Yaptığımız tüm uyarılara rağmen, İnsen bey koltuğu kaptırmama gailesi ile istihdam yapıp kendine yakın olanları devletin arka kapısından aldıkça karşısında çok daha büyük bir istihdam edilemeyen tepkili vatandaş kitlesi buldu...

Sonuç da kaçınılmaz oldu!

Aynı hatanın bir kez daha yapılması acemilik ve saçmalıktan başka bir şey değildir...

...

Birçoğunuz UBP dönemlerinde bu işlere alıştık diyebilirsiniz ama...

Alışmak ve düzenin aynı şekilde devam etmesine göz yummak da kötü bir vatandaşlık bilinci demektir!

Onun içindir çok büyük vaatlerle siyasi parti kuran Özersay ve ekibi için bu çok büyük bir sınav olacaktır...

Çünkü aylar öncesinden dile getirdiği endişeler gerçek olmaya başlamıştır!

Şimdi soru bu yasa tanımazlık ve adam kayırmaya göz yumacak mıdır yoksa yumruğunu masaya vurup ilk günlerdeki kimliğini ortaya koyup yaşanan büyük bir adaletsizliğe karşı isyan mı edecektir...

Sinip kalırsa elbette kendi tercihi ama eğer ikincisini yapıp da farklı olduğunu ortaya koyabilirse siyasette önündeki tüm kapılar da ardına kadar açılacaktır!

Bundan daha iyi bir fırsat olamaz...

Akıllıysa ve siyasete devam etmek istiyorsa vatandaşın da öfkesinin dinmesi için hükümeti bozar, mahalleye gider ve kendine yeni bir cephe açarak yoluna devam eder!

MESAJ KUTUSU

Sayın Kudret ÖZERSAY, siyasette böyle bir fırsatı bir kez daha bulamayabilirsiniz. Seçim öncesi istihdamları protesto etmek için önünüzde tarihi bir fırsat duruyor. Ya buna isyan edip hükümeti bozarsınız ya da statükonun dişlileri arasında pek yakında kaybolup gidersiniz. Tercih sizindir!

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Sayın Sibel SİBER, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 40’lik kararsız seçmen kitlesine güvenip kısa bir süre içinde adaylığınızı açıklayacağınızı ve ardından da yeni bir siyasi oluşum için güçlü bir ekiple kolları sıvayacağınız artık kesinleşmiş. Bundan böyle yolunuz açık olsun artık...

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Sayın İrfan GÜNSEL, YDÜ Hastanesi’ne PCR testi yaptırmaya giden bazı vatandaşlar bu servisteki bazı görevlilerin maske takmadığından rahatsız olmuşlar ki arayıp şikayette bulundular. Bu konuda çalışanlara bir talimat vermeniz gerektiğini belirten mesajlar gönderiyorlar...

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Sayın Rauf ATAÖV, pek kıymetli kardeşinizin zamansız vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip eder inşallah. İnsanın hala inanası bile gelmiyor...

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Sayın Rifat GÜNAY, bir banka hakkında yapılan üstü kapalı açıklamalar nedeniyle düğmeye bastığınız ve birkaç güne kadar sonuçlanması için talimat verdiğiniz konuşuluyor. Doğrusunu yaptınız zira sektörün geleceği açısından hayati önem taşıyordu...

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Sayın Osman YILDIZEV, piyango bayileri sürekli olarak yeni bir makineden bahsetmeye başladılar. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmakta yarar görüyoruz zira bir çoğunun bu makineyi alacak gücü kudreti yokmuş.

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Sayın Kutlu EVREN, nemli Girne akşamlarında kullandığınız klimalar nihayet sizi de fena vurmuş ve bel ağrılarınız bir kez daha gün yüzüne çıkmış. Ata yadigarı serinliklere dönme vakti geldi desenize. Büyük geçmiş olsun, isterseniz sağlam bir masör adresi verebiliriz...

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Sayın Ömer OŞAN, çok yakında bir dostunuz arayacak ve güneşte kalan araçlarına boya bakımı isteyecek. Zira bilirsiniz klasik araçlar güneşte fazla dayanıklı olmaz, bir an önce sorunu çözmeniz tavsiye ediliyor, bizden hatırlatması artık...

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Sayın Erhan ARIKLI, parti içi operasyonu en azından bir süreliğine atlatmış gibi görülseniz de birkaç ay içinde yeni gelişmelere hazır olmak gerek. Zira bir ekip var ki alttan alta resmen kuyunuzu kazıyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, hafta sonu sizi denizde yüzerken görenler sırt üstü yüzüşte hayli iyi olduğunuzu söylüyorlar ama nedense düz ve kurbağalama konusunda zayıf yönleriniz varmış. Bu konuda en iyi hoca en yakınınızda, gurur yapmayın deriz...

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Sayın Feriha EMİR, hafta sonu Dipkarpaz sahillerinde deniz analarının saldırısına uğradığınızı ancak eşinizin anında bulduğu panzehiri ile çabuk iyileştiğinizi öğrendik. Yakında bu çok özel ilaç için patent filan alırsa sakın şaşırmayın olur mu?