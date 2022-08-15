Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Okullar açılmasına kısa bir süre kaldı…
Velileri yine haklı bir telaş sardı!
Devlet okullarının durumu ortada
İnşaatı ve fiziki alt yapıları eksik kullar var.
Ülke nüfusu artıyor ve sınıflar artık çok kalabalık.
Veliler okul seçiyor. Özellikle daha iyi olduğu düşünülen okullara talep yüksek.
Torpil aranmaya şimdiden başlandı..
Bu durum bazı okullarda yığılmaya ve kalitenin düşmesine yol açıyor.
Tam gün eğitim konusu yine belirsiz.
Hayat pahalılığı cep yakarken çalışan aileler çocuklarını özel dershanelere göndermek zorunda kalıyor.
Dershane, etüt fiyatları yenilir yutulur cinsten değil.
Kreş fiyatları bile 3 bin 500 TL’den başlıyor…
Asgari ücretlinin hali ortada…
Peki tam gün eğitime neden geçemiyoruz…
Bu konuda ciddi bir atılım ve gayret de göremiyoruz.
Eğitim her çocuğun hakkı ve devletin görevi.
Devlet okullarından beklenen verim alınmadığı için veliler dişinden tırnağından kesiyor ve özel okullara talep artıyor.
Özel okullar da bunu fırsat biliyor…
Eğitim ücreti, kıyafeti servisi yemeği öyle bir rakam çıkıyor ki ortaya neredeyse üniversite eğitiminden daha pahalı…
Bir çok aile son ekonomik krizle birlikte çocuklarını özel okullardan alıp devlet okullarına vermeye başladı.
Bu çocuklar için bir travma…
Özel okullarda aile bütçesi için bir travma…
Bu kaosu ortadan kaldıracak otoritenin adı devlettir.
Eğitimde fırsat eşitliği ancak devletin bu konuya el atmasıyla sağlanabilir.
Çocuklarımız bizim geleceğimiz..
Asgari ücretlinin çocuğu da bu toprakların evladı yüksek gelirlinin de çocukları bu toprakların evladı.
Her biri konu en azından eğitim olduğunda eşit şansa sahip olmalı.
Suça karışan Afrikalı nüfusu hızla artıyor…
Defalarca bu köşeden yazdık..
Ülke insan popülasyonunda hızlı bir değişim var.
Özellikle Afrikalıların sayısındaki hızlı artış artık kabul edilemez boyutlarda…
Buraya eğitim için gelenlere ve amacı sadece diploma olanlara sözümüz yok.
Sözümüz öğrenci kılığında bu adaya kara para aklamak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi sebeplerle gelenlere.
Burada ilk sorumlu yine devletimiz.
Ülkeye giriş ve çıkışların kontrolünün çok daha sıkı olması gerekiyor.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in gayretli çalışmalarını görüyoruz ancak somut ve nokta atışı icraatlar bekliyoruz.
Sokaklar siyahi insanlarla doldu taşıyor. Adli haberlerde başrollerde yine onlar var..
Kimseyi kırmak değil niyetimiz ancak bu işte bir tuhaflık olduğu kesin.
Bazı paragöz üniversitelerimiz para kazanacak diye her Afrikalıyı buraya sokmak olacak şey değil.
Bir tarafta kuru ekmeğe muhtaç Afrikalılar diğer tarafta son model lüks arabalarda parasının hesabını bilmeyen yine Afrikalılar…
Çok daha ciddi belalarla karşılaşmadan önlem alınmasının zamanı geldi de geçiyor…
“Kimse öğrenci sayısı arttı diye sevinmemizi beklemesin!”
Tufan Erhürman da dün bu yükseköğretim konusunda bir fikir beyan etti.
Üçüncü ülke uyruklu öğrenci sayısında ciddi bir artış olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:
Yükseköğretimde öğrenci sayısı 110 bine yaklaştı. TC uyruklu öğrenci sayısında düşüş, üçüncü ülke uyruklu öğrenci sayısında ciddi artış var.
Eksik bilgi, özellikle üçüncü ülke uyruklu öğrencilerin ne kadarının aktif (yani gerçekten öğrenci), ne kadarının pasif (yani öğrenci olarak kayıtlı olup aslında üniversite ile ilgisi olmayan) durumda olduğu!
Bu bilgiye sahip olmadan, onu toplumla paylaşmadan ve gereğini yapmadan artık kimse öğrenci sayısı arttı diye sevinmemizi beklemesin!
Denetimsizliğin yarattığı sosyal, hukuki ve (başta emek piyasasındakiler olmak üzere) ekonomik sorunların hem üçüncü ülke uyruklu gerçek öğrencilerde, hem de toplumun genelinde yarattığı sıkıntılar büyüyor! Görmezden gelmek, görünmez kılmaya çalışmak aymazlıktır!
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TAÇOY, 21 metre yüksekten düşerek hayatını kaybeden işçinin çalıştığı inşaat şirketi ya da taşeron şirketin ismi niye açıklanmıyor. Daha önceleri firma ve patron isimleri açıklanırken şimdi karartma kararı niye alındı. Firma sahibinin partili olduğu yönünde ihbarlar yapılıyor, doğru mu?
…
Sayın Savaş ORAKÇIOĞLU, Akçay’da 1974 öncesinden kalan bir su kuyusunun köylüye değil de partili bir belediye meclis üyesine verilmek istenmesi bölgede büyük bir infialle karşılandı. Eğer kaymakamlıkların alacağı kararlarda adalet sağlanmazsa bu ülke insanı artık kime güvensin!
…
Sayın Kemal Deniz DANA, Girne’de büyük bir şirkette üst düzey yöneticilik görevine başladığınızı duyduk hayırlı ve uğurlu olsun. Özel araç ve makam şoförü de olduğuna göre G.Mağusa-Girne arası yolculuk sizi çok etkilemeyecek değil mi?
…
Sayın Ahmet HAVUTÇU, hükümete dışarıdan yarı zamanlı olarak mali danışmanlık hizmeti verdiğinizi öğrendik, yerinde ve doğru bir karar olmuş. Bu ülkede yönetici sıkıntısı çekildiği için ularız siz ve sizin gibilerden yararlanmayı ihmal etmezler. Başarılı çalışmalarınızın devamı dileriz…
…
Sayın Çağlayan CESURER, Kıb-Tek için hazırlanan özel yolsuzluk dosyasında sadece siyasiler değil bazı kurum çalışanları ve sendikacıların ismi de geçiyor. Umarız sendika olarak bu dosyanın kapatılmaması ve bazılarının koruma altına alınmaması için gereğini yapmayı ihmal etmezsiniz…
…
Sayın Cem DANA, yerel seçimlerde UBP’nin aday belirlemede keyif değil de delegeye gitmesi için başlattığınız girişim hayli ses getirdi ve yoğun bir kalabalığı arkanıza almaya başladınız. Umarız parti yöneticileri de doğru olanı yaparlar ve parti oyları bölünmez…
…
Sayın Koral BOZKURT, bölgeye kazandırdığınız Pera tesislerine özellikle de yabancı uyruklular tarafından büyük akın olduğu gözleniyormuş. Ziyaret edenler burasının eşi benzeri olmadığını konuşuyorlar, hele de yüzlerce çalışan istihdam konusunda bölgeye büyük destek sağlıyor…
…
Sayın Şemi BORA, bir zamanların en başarılı belediye başkanı olarak yerel seçimlerde ularız partiniz sizin de görüşlerinize başvurur ve olası başarısızlıkların önünü keser. Bu arada yıllardır sizi ne arayanın ne soranın olmaması sizin için değil ama partiniz için büyük kayıp…
…
Sayın Erhan ARIKLI, bakanlığınıza bağlı Beşparmak dağlarında bir tesiste 8 çalışanın yıllardır işe gitmediği ama maaşların da hesaplarına yattığı konusunda ihbarlar gelmeye başladı. Büyük ihtimalle sizin de bu konuda bilginiz yok ama haberiniz olsun istedik.
…
Sayın Gürsel UZUN, İskele’de yaşanan ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaatın şahsınıza ait olduğu konusunda mesajlar gelmeye başladı. Yanlış yorum ve anlaşılmalara neden olmamak için bu konuda detaylı bir açıklama yaparsanız iyi olacak!
…