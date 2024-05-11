Özel güvenlik izni bulunan kişilerin yeraltı dünyası mensuplarına güvenlik sağlaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar üzerine; güvenlik/koruma, özel güvenlik/koruma ve güvenlik hizmeti veren özel ofislerle ilgili yasada değişikliğe gidiliyor.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından hazırlanan ve meclise sunulacak yasa tasarısı güvenlik, özel güvenlik ve güvenlik hizmeti veren özel ofis çalışanlarına resmi polislerin sahip olduğu bütün yetkiyi veriyor, silah taşıma yetkisi vermiyor.

Güvenlik/koruma, özel güvenlik/koruma ve güvenlik hizmeti veren özel ofis mensupları üniforma, teçhizat ve köpek bulundurabilecek üst-baş araması, arama yapabilecek ancak silah taşıyamayacak.