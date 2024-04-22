Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami, “Politis” gazetesine verdiği söyleşide “iki toplumlu iki kesimli federasyon ile iki devletli çözüm arasında orta yolun mümkün olmadığı” iddiasında bulundu.

Gazete, “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon-İki Devlet Arasında Orta Yol Yok” başlığı altında okuyucuya aktardığı söyleşide, Nami’nin; “iki toplumlu iki kesimli federasyon ile iki devletli çözüm arasında bir orta yol bulunmasının mümkün olmadığı” vurgusunu yaptığını yazdı.

Nami söyleşisinde özetle; “Kıbrıs Türk tarafının tezinin, BM çerçevesi ve uzlaşılmış çerçevenin dışında olduğunu ancak Kıbrıs Rum tarafının tezinin de BM çizgisi dışında bulunduğunu” ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin açık uçlu devam edemeyeceğini söylemesine karşın Rum liderin sadece “müzakereler başlasın da bakarız” demekten başka bir şey yapmadığını vurgulayan Nami, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise “iki devletli çözümün kabul edilemeyeceğini bildiğini” savundu.

Nami, Tatar’ın bu gerçeği kabul etmesi ve hem BM hem uluslararası toplum hem de Kıbrıs Rum tarafınca kabul görecek bir tezi benimsemesi gerektiğini ileri sürdü.