Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Başkanı Akıle Hıfzı Kader, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Belediyeler Birliği Dış İlişkiler Birimi’nden Ayşe Oyal Eraltaylı da hazır bulundu.

Kader: "Temiz çevre bilincinin gelişmesi için çalışmaya hazırız"

Kabulde söz alan Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Başkanı Akıle Hıfzı Kader, şehirlerin ve genel olarak ülke temizliği için bu ziyareti gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, belediyelerin bu konuda çalışarak emek harcadıklarını gördüklerini ancak adada yaşayan insanların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kader, kendilerinin belediyelerle birlikte çalışarak temiz çevre bilincinin gelişmesi için hazır olduklarını söyledi ve yaptıkları çalışmalar ışığında ortaya çıkan önerilerini Başkan Özçınar’a sunarak bu konuda destek talep etti.

-Özçınar: “Çevreyi koruma noktasındaki ev ödevimizi yapmamız gerekir”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bu konudaki hassasiyetleri için Başkanı Akıle Hıfzı Kader’e teşekkür ederek doğru planlamanın önemine değindi.

“Çevreyi koruma noktasındaki ev ödevimizi yapmamız gerekir” diyen Özçınar yasalara dikkat çekti.

Geri dönüşüm konusunda bütünlüklü bir adım atılmasının önemli olduğunu söyleyen Özçınar, bu yetki ve sorumluluğun yerel yönetimlere verilerek sivil toplum örgütleriyle bunu başarmanın yolunun bulunması gerektiğini ifade etti.

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere vereceği bütçe desteği ve yetkinin denetlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Özçınar, sürdürülebilir gerçekçi projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.