Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katılarak “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü” başlıklı panelde konuşma yaptı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, konferansa Konya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine katılan Özçınar, dün gerçekleştirilen panelde yaptığı konuşmada, dünyadaki küresel ısınmanın yerel yönetimlere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne etkilerine değindi.

Küresel ısınmanın yerel yönetimler üzerinde birçok önemli etki yaptığına dikkat çeken Özçınar, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yol açtığı çevresel, ekonomik, toplumsal değişikliklerin, yerel düzeyde alınması gereken önlemler ve uygulamalarını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Özçınar, küresel ısınmanın yerel yönetimlere olan etkilerini ise; “Altyapı ve Şehir Planlaması”, “Sağlık, Tarım ve Gıda Güvenliği”, “Su Kaynakları ve Yönetimi”, “Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi”, “Ekonomik Etkiler, Göç ve Toplumsal Zorluklar”, “Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik” başlıklarıyla katılımcılara anlattı.

Özçınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği, yerel yönetimler için ciddi bir meydan okumadır. Bu sorunla başa çıkabilmek için yerel yönetimlerin çevresel sürdürülebilirlik, halk sağlığı, ekonomi ve toplumsal refah alanlarında etkili politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Yerel yönetimler, aynı zamanda merkezi hükümetlerin yanı sıra uluslararası iş birlikleri ile de bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmalıdır.”

Küresel ısınmanın Kıbrıs’a etkilerine de değinen Özçınar, küresel ısınmanın adanın iklim yapısını ve ekosistemini büyük ölçüde değiştirebileceğini savundu.

Kıbrıs’ın, Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığı için sıcaklıkların artması, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskılar, deniz seviyesi yükselmesi gibi çeşitli çevresel sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Özçınar, küresel ısınmanın Kıbrıs’a etkilerini de, “Sıcaklık Artışı ve İklim Değişiklikleri”, “Kuraklık ve Su Kıtlığı”, “Tarım Üzerindeki Etkiler”, “Deniz Seviyesi Yükselmesi”, “Ekosistem ve Biyoçeşitlilik”, “Turizm Üzerindeki Etkiler”, “Biyolojik Çeşitliliğin Azalması”, “Sağlık Sorunları” başlıkları altında değerlendirdi.

Küresel ısınmanın, Kıbrıs’ı çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli şekilde etkileyebileceğini görüşünü aktaran Özçınar, bu etkilerin azaltılabilmesi için karbon salınımını azaltmaya yönelik global ve yerel politikalar uygulanması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması ve su kaynakları yönetimi gibi önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özçınar, adanın iklimsel ve çevresel özelliklerinin göz önünde bulundurularak sürdürülebilir kalkınma planları oluşturulması gerektiğini de kaydetti.