Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği zorlu mücadeleyi simgelediğini kaydetti.

Yayımladığı mesajda halkın bayramını kutlayan Özçınar, şehitleri rahmet ve minnetle andığını, Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına teşekkürlerini, mücahit ve gazilere de saygılarını sunduğunu ifade etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutlamanın heyecanı içinde olduklarını belirten Özçınar, “Bu üç önemli yıl dönümü Kıbrıs Türk halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği zorlu mücadeleyi simgeliyor” dedi.