Taşkent, 22 Ocak 24 (TAK): Özbekistan’ın Semerkant şehri, 2024 yılı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Kültür Başkenti statüsünü devraldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023’te Bişkek’te düzenlenen BDT Devlet Başkanları Zirvesi’nde, ülkenin Semerkant şehrinin 2024 BDT Kültür Başkenti ilan edilmesinin kararlaştırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, statüyü geçen yılın kültür başkenti Rusya’nın St. Petersburg şehrinden devralan Semerkant’ın, bu yıl farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

BDT Devlet Başkanları Konseyi’nce 2010'dan itibaren her sene, örgüt üyesi ülkelerdeki şehirlerden biri, BDT Kültür Başkenti ilan ediliyor.

Daha önce de Belarus’un Brest ve Mogilyov, Kazakistan’ın Çimkent ve Astana, Tacikistan’ın Kulob ve Duşanbe, Azerbaycan’ın Gence, Türkmenistan’ın Mari ve Daşoğuz ile Rusya’nın Voronej kenti, BDT Kültür Başkenti olmuştu.