Türk Dünyası Kadın Birliği’nin kurulması amacıyla temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret eden Özbek Kadın Hakları Derneği ve Türk Devletleri Kadın Birliği Teşkilatı’na üye kadınlardan oluşan heyet Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daire’yi ziyaret eden heyet, Türk Dünyası Kadın Birliği’nin kurulması aşamasında sanatta ve kültürde iş birliği yapmak amacıyla Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’ndan destek istediler.

Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye’den milletvekilleri, iş kadınları, sanatçılar ve öğretim üyelerinden oluşan 20 kişilik heyete, “Sev Bu Dağı” isimli şiiri ile hoş geldiniz diyen Şirin Zaimağaoğlu, heyeti ülkesinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Kadının, sanatın olduğu yerde üretim var, barış var, birliktelik ve umutlu bir gelecek var” diyen Şirin Zaimağaoğlu, Türk Dünyası Kadın Birliği’nin kurulması için elinden gelen tüm desteği vereceğini vurguladı.

Ziyarette Kültür Dairesi sanatçısı Tuncay Langal da Kamran Aziz’in bir bestesi ile bir Azeri türküsünü seslendirmesinin ardından heyette bulunan Özbek sanatçı da Özbek türküsü seslendirdi.