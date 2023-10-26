Ozanköy’de bulunan 8 yaşındaki özel gereksinimli kız çocuğunun, Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri gözetiminde ailesine teslim edildiği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ozanköy Cami civarında bulunan özel gereksinimli kayıp kız çocuğu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını ihbar olarak kabul eden Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlilerinin, Ozanköy Muhtarı tarafından Girne Polis Müdürlüğü’ne teslim edilen kız çocuğunu ve ailesini, ihmal riski sebebiyle evinde ziyaret ederek, denetlediği ifade edildi.

Açıklamada, anne, baba İranlı olan ve beş yıldan beri KKTC’de yaşadığı tespit edilen ailenin, Türkçe bilmediği ve bir aydır Ozanköy’de ikamet ettiği belirtildi.

Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından çocuğun yaşadığı ev ortamının ve ihmale uğrayıp uğramadığının incelendiği kaydedilen açıklamada, çocuğun Girne Özel Eğitim Merkezi’ne kaydının yapılması için Sosyal Hizmetler Dairesi girişimde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Türkçe bilmeyen İranlı ailenin ihmalinin olduğu tespit edilen kayıp vakası ile ilgili gereken önlemlerin alınması amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi, Ozanköy Muhtarlığı ve Girne Belediyesi’nin harekete geçtiği kaydedildi.