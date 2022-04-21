Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Sonunda hepimize kafayı yedirmeyi başardılar…
Son iki gündür işimizi gücümü bıraktık hükümetin istifasının peşine düştük!
Geciktirdikçe geciktirdiler…
Cumhurbaşkanı Tatar sonunda doğrusunu yaptı!
Çünkü teamüller bir bakanı görevden almasına uygun değildi…
Hükümeti görevden aldı!
Şimdi soru şudur;
Eğer bugün hükümet kurma görevini yine Sucuoğlu’na verdi ki Sucuoğlu görevin yine kendisine verileceğini açıkladı, peki Tatar niye hükümetin bozulmasını onayladı…
Bu gayet açık ve nettir!
Tatar eğer bugün görevi yine Sucuoğlu’na verirse Sunat Atun’u görevden almamış olacak ama yeni kabinede Atun’a yer vermeyerek, ‘ben zaten hükümeti kurarken bu bir 5 yıllık kabine demiştim’ diyecek!
Anlayacağınız bundan böyle artık kelime oyunları geçerlidir…
Bu arada görevin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verileceği iddiaları da yapılıyordu doğru çıktı…
Bir başka oyun yani…
Erhürman’ın bu görevi almayacağını bile bile böyle bir taktik uygulayacaklar!
Sonunda diyecekler ki görevi verdik ama hükümet kuramadılar…
Doğal olarak görev yine Sucuoğlu’na verilecek!
O da Sunat Atun dahil birkaç bakanı da kabineye koymayarak oyunun finalini gerçekleştirecek…
Atun’dan sonrasının tufan olacağını bile bile!
Memleket yangın yerine dönmüşken yaşadığımız entrikalar içler acısının da ötesindedir…
…
Ankara’da geçen hafta imzalanan işbirliği protokolü hala gizemliliğini koruyor…
Başbakan gizli bir şey yok, sadece bir iki kelime değişecek diyor ama bunlar ne kelimelermiş ki hala net bir açıklama yok!
Daha da ilginci hükümet ortakları da bu konuda bilgilendirmedi…
Yahu bari en azından onlara söyleseydiniz de kendilerine sorduklarında bir iki kelime edebilsinler!
Bu protokol sadece Başbakanı değil toplumun genelini ilgilendirmektedir…
Çünkü makamlar geçicidir, sen gün gelir gidersin ama imzaladığın neyse artık ülkenin ve insanının geleceğini etkiler!
Hani Başbakan diyor ya bizim iç konularımıza Ankara’yı karıştırmayın diye…
Bunu biz mi yapıyoruz yoksa kendisi mi!
Ne demekmiş altına imza attığın şeyleri kamuoyundan gizli tutacaksın…
Tam aksini söyleyelim;
Eğer Ankara ilişkilerde artık bir takım sorunlar yaşanmaya başlamışsa, bunun sorumlusu şimdiki ve gelmiş tüm hükümetlerdir…
Ankara’da şu anda haklı olarak KKTC hükümetlerine güven duygusunu yitirmiştir!
…
Bir de şu aklımıza gelmiyor değil yani…
Acaba artık UBP’nin ülkedeki misyonu bitiyor mu?
İrsen Küçük, Hüseyin Özgürgün, ardından Ersan Saner’in başına gelenleri hiç unutmamak gerek…
Şimdi apayrı bir senaryo Sucuoğlu için yazılmış olabilir ki bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz!
Ne yalan söyleyelim yeni bir siyasi oluşum gelebilir diye düşünmüyoruz da değil…
Zira UBP KKTC’yi kuran ve yaşatmak için yemin eden köklü bir partidir ama ülkenin şu anda içinde bulunduğu ortamın da en büyük sorumlularından birisi yine kendisidir!
Güven bunalımı yaşandığından dolayı da bu konuda yeni gelişmelerin yaşanmasına kimse şaşırmasın…
…
Son olarak;
Eğer Sunat Atun kolay bir lokma olsaydı makamından çoktan gönderilmişti!
Saray ve Başbakanlık arasında bu kadar kriz yaşandığına göre çok da yenir yutulur bir şahsiyet değil…
Peki bundan sonra yeni kabinede kendisine yer verilmezse Ankara ilişkiler hangi yöne seyredecektir!
Ankara’da bir çok hükümet temsilcisi ile kolaylıkla irtibat kurup randevu alabilen Atun’dan sonra iki ülke arasında neler yaşanacaktır?
Belki yeni hükümet kurulduktan sonra kriz bitti gibi görülecek ama sonrasında neler yaşanabileceğini artık kimse tahmin bile edemez…
Atun da belli ki olabilecekleri tahminde bulunarak ki dün yaptığı açıklamada bazı mesajlar da vermiştir, bundan böyle başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyoruz ama içimize de sindiremiyoruz!
Anlatabildiysek ne ala…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, yeni hükümet kurma görevinin CTP’ye verilmesi konusunda sizi çok samimi bulmadık. CTP’nin bir hükümet kuramayacağını bile bile böyle bir karar üretmek belkisize zaman kazandırabilir ama en çok da bu ülke kaybedecek…
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Sayın Ünal ÜSTEL, yaşanan kabine krizinde son iki günde adınız sürekli belki de kasıtlı olarak Başbakan olarak anılmaya başlandı. Acaba diyoruz birileri yeniden sizin ağabeylik görevine getirilmek için çeşitli senaryolar mı üretiyor dersiniz…
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Sayın Ersan SANER, bir zamanlar genel başkanı olduğunuz partinizde yaşanan gelişmeleri dikkatle izlediğiniz ve kurmaylarınızla değerlendirme yaptığınız belirtiliyor. Bu arada dün akşam Akova’da bir mekanda keyifli bir sohbette görülmüşsünüz. Bakalım sonuçlarını ne zaman duyacağız artık…
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Sayın Tolga ATAKAN, Halkın Partisi’nde fırtına öncesi sessizlik yaşanırken bir kez daha seçimlere katılmadığınız için en doğru kararı aldığınız çok yakında da partiden tamamen ilişkinizi keseceğiniz konuşuluyor. Bu arada sizi genel başkanlık koltuğunda görmek isteyenler de yok değil!
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Sayın Nidai GÜNGÖRDÜ, Girne kıyılarına yapılmak istenen yasa dışı iskele konusunda hiç tereddüt etmeden olumsuz karar üretmeniz bölge halkında ve özellikle de çevreci kesimlerce memnuniyetle karşılandı. Bir de ayaklarına taş batmasından şikayet eden iş adamına bir deniz ayakkabısı hediye ederseniz gayet yerinde olacaktır…
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Sayın Fehmi GÜRDALLI, Türk Ajansı Kıbrıs’ta yaşanan abone yoğunluğunun yeni sistemle bir hayli hafifleyeceğini duyduk. Doğru ve yerinde bir karardı zira yıllardan beridir çok kişi bu hizmetlerden tek kuruş ödemeden yararlanıyordu. Birde artık şu yeni bina işini de gündeme almak gerek değil mi?
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Sayın Kutlu EVREN, kabine içinde en sessiz ve tepkilerini belli etmeyen bakan olarak anılmaya başladınız. Bu arada olası bir kabine değişikliğinde makam değişikliği olacağı da konuşulmaya başlandı, hakkınızda ve hakkımızda hayırlı artık…
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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, bu saatten sonra artık her şey olabilir moduna girdik ve bir gece ansızın telefonunuz çalınabilir ve müjdeli haberler alabilirsiniz. Parti genel merkezinde bu sıralar çok daha fazla bulunmanız sizin için iyi olacak gibi görülüyor…
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Sayın Erçin ŞAHMARAN, Kasım ayında yapılacak olan seçimler için artık start verdiğiniz ve projeleri hazırlamaya başladığınız gözlemleniyormuş. Bu arada parti kurmaylarının adaylığınıza sıcak baktığı da konuşuluyor hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Zeki ZİYA, yurt içinde bulamayınca yurt dışında bilardo hocası aradığınız konusunda iddialar yapılmaya başlandı. Durum o kadar kötü desenize, siz hiç merak etmeyin yurt içinden gönüllü hocalar da mutlaka çıkacaktır, paranız boşa gitmesin diye…
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