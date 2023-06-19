ÖYAK Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, iki kurumun ortak kararıyla yapılan bağış miktarının bir kısmı depremden etkilenen öğrenciler, bir kısmı da dernek tarafından yaptırılacak okul için kullanılacak.