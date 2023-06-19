Özçınar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Heyetini Kabul Etti Özçınar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Heyetini Kabul Etti

ÖYAK Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, iki kurumun ortak kararıyla yapılan bağış miktarının bir kısmı depremden etkilenen öğrenciler, bir kısmı da dernek tarafından yaptırılacak  okul için kullanılacak.