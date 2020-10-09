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Oy namus ve vicdandır

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

09 Ekim 2020, 03:04

Oyumuz namusumuzdur.

Ne satılır, ne de harcanır.

Bu yüzden Pazar günü dikkat etmeli.

“Bu seferlik” diye oy kimseye armağan edilmez.

“Ödünç oy” diye kimseye oy hediye verilmez.

Bu sebeple dikkat edilmeli.

Oy namusumuz ise eğer.

Oy hakkımız ise eğer.

Kimseciklere ipotek koydurtmayınız.

Kimseciklerin tehditlerine inanmayınız.

Kimseciklerin telkinlerine kanmayınız.

Çünkü oy namusumuzdur.

Namus ne tehdide boyun eğer.

Ne telkine peşkeş olur.

Ne de ipotek verilir.

*****

11 Ekim ilk günümüz.

Daha 18 Ekim de var sırada.

11 Ekim’de ilk barutumuzu atacağız.

Hedefimiz neyse o doğrultuda.

Sonra sıra 18 Ekim’e gelecek.

O noktada da umutlarımızı koruyacağız.

Umududumuz çizgisinde davranacağız.

Ne kuru kuru milliyetçilik.

Ne kuru kuru Federasyonculuk.

Kıbrıs Türkü için oy verelim.

Kendimiz için.

Evladımız için.

*****

Son günlere kadar güzel giden bir süreç vardı.

Son günlerde bu demokratik ortam gölgelendi.

Akıl ve izandan yoksun gelişmeler yaşandı.

Hepsinin tek derdi oyumuzu almak.

Hepsinin tek gailesi oyumuza sahip olmak.

Ama dik duralım.

Kalbimizin en derinindeki hisse inanalım.

Kendi doğrularımıza.

Kendi inançlarımıza.

Ve oyumuzu öyle kullanalım.

Unutmayınız.

Vicdan asla tatile çıkmaz.

Bu yüzden vicdanımızı acıtmayalım.

Ve namus dediğimiz oyumuza sahip çıkalım.

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