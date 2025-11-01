(Kamalı Haber) - Sahte Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı Merdan Zarafshanov ile Dilfuza Jorayeva mahkekemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine oturma iznine başvurmak için gelen zanlının evraklarını verdiği esnada Muhaceret Görevlisi tarafından 2024 yılında sunulmuş olan Türkmenistan Devleti tarafından aynı şahıs için düzenlenmiş bekarlık belgesi ile 2025 yılında sunulan söz konusu Bekarlık Belgesi ile karşılaştırdığında , 2025 yılında sunulan belgenin üzerinde bulunan yazılar ile mührün renkli fotokopi olduğunun, formun mavi tükenmez kalem ile el yazısı ile Türkmen Lisanında doldurulduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıdan belgeyi nereden temin ettiğine dair izahat istediğinde halası Dilfuza Jorayeva tarafından Türkmenistan’dan temin edildiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.