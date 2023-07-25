Karayolları Dairesi, Ötüken – Kuzucuk - Sınırüstü ve Boğaziçi - Kuzucuk anayollarında bugünden itibaren 5 Ağustos tarihine kadar yol yapım çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.

Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, güzergahlarda çalışma yapılacağı zaman zarfında trafik akışının aşağıdaki haritada gösterildiği şekilde servis yollarından sağlanacağı belirtildi.

Sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.