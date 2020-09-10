Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Kamuoyu baskısı işe yaradı 7 günlük karantina kararı getirildi...

Biraz olsun içimiz rahatlarken bu karar üzerine hiç çalışılmadığını gördük!

Demek ki günü geçiştirmek için alınan bir kararmış...

Ercan’a inen uçaktaki yolcuların rezil rüsva durumlarına hepimiz şahit olduk!

Özersay nezaket gösterip özür diledi ama neye yarar...

Meğerse bu konuda organizasyon yapılmamış!

Karantina otelleri ya da yurtları daha önceden belirlenmediği için insanlar sokak ortasında oturarak ne olacaklarını beklediler...

Bunun en büyük nedeni bakanlar arasındaki koordinasyonsuzluktur!

Her biri şahsi karar üretiyorlar...

Aldıkları kararları birbirinden saklıyorlar!

Olan da vatandaşa oluyor...

Ele güne rezil rüsva olmamız da cabası!

Bu ülkede artık çok ciddi otorite boşluğu yaşanmaktadır, krizin de artık tek merkezden yönetilmesi şart olmuştur...

...

Bakanlar Kurulu toplanıp bir takım kararlar üretiyor...

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Üst Kurulu’nun ürettiği kararlar ‘öneri’ olarak kabul edildiği için Bakanlar Kurulu önerilen birçok maddeyi kabul etmiyor!

Dün sabah saatlerinde yeni kararlar üretiliyor, okullar, camiler ve diğer işletmeler ile ilgili...

Veliler panikte!

Ama hükümetten tek kelimelik bir açıklama yok...

Çocuklarını okula göndersinler mi göndermesinler mi?

Bir süreden beridir Bakanlar Kurulu ile üst kurul arasındaki inatlaşma devam ediyor...

Ne ilginçtir ki üst kurulun başında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı var!

Tam yetkili ise Sağlık Bakanı...

Bunlar bir karar alınacakken hiç mi birbirleriyle konuşup görüşmezler!

İkisi de aynı bakanlıkta değil mi?

Yoksa birisi Mars’ta diğeri ayda mı yaşıyor...

Nerede bakanlığın hatta devletin otoritesi!

Bu iş artık Bakanlar Kurulu ile üst kurul kavgasına dönüştü...

Sizin alacağınız kararlardan bu millete ne yarar gelir ki!

...

Önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında bazı bakanlar da birbirine düşmüş...

Gazinolar kapatıldı da niye bet salonları kapatılmadı diye iki bakan restleşmişler!

Hem de aynı partinin iki bakanı...

Birisi diyor bet salonları açık kalsın!

Diğeri o zaman gazinolar da açık kalmalıdır diye diretiyor...

Bu kavganın sonu olur mu?

Kapanacaksa ikisi birden kapanmalıydı...

Madem ki önce sağlık diyenler çoğunluk olmaya başladı!

Bunun ekonomiye olumsuz etkilerini ileriki günlerde hepimiz birlikte yaşar, taşın altında toplum olarak ezilirdik...

Bakanlar bile artık birbirine düşüyorsa otoriteyi kim sağlayacak!

...

Maske konusunda ardı ardına açıklamalar yapılıyor...

Devlet erkanı bir ağızdan maske takılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor!

Hepsi o kadar...

Bu konuda bile otorite sağlanamamış hala!

Elini masaya vurma cesareti gösteren birisi ortaya çıkmıyor...

Otoriteni göstersene!

Bu konuda uyum sağlamam konusunda ısrar eden vatandaşa ağır cezalar getirmeye yüreğiniz yetmiyor mu yoksa...

Bırakın artık kibarlığı, lütfen ile başlayan konuşmaları!

Çin’de bazı bölgelerde maske takmayanlar için vur emri çıkarıldı...

Bizde ne vatandaş ne siyasiler maske takmayı gelenek haline getiremedi!

İşte burada otorite gerekiyor...

Devlet olduğunu göstereceksin ki vatandaş bunun ciddiyetini anlasın!

...

Girne’den bir vatandaş uyarıyor dün...

Kahvehanede insanlar okey oynuyor!

Kimi aksırıyor kimi öksürüyor!

Bir Allahın kulu ise denetlemiyor...

Vatandaş duyarsız çünkü ortada bir devlet otoritesi yok!

Sadece konuşuyorlar, çelişkili kararlar alıyorlar, birbirlerine düşüyorlar ama elle tutulur bir şey yok...

Sen gözünün içinde kahvehanede okey oynayan adamın bile maske takmasını sağlayıp otoriteni hissettiremiyorsan ben ne anladım bu işten!

...

Ve 11 Ekim’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri...

Bir an önce olsun da bitsin modundayız toplum olarak çünkü artık herkes kabul etmektedir ki ülkenin önceliği seçim olmaktan çıkmıştır!

Seçimin olumsuz etkilerini bu süreçte gördüğümüze göre artık en azından bu hassas dönemin atlatılması bakımından ertelenmesi, iktidarın, muhalefetin ve tüm toplumun enerjisinin öncelikli konulara harcamasının gerektiği de masaya yatırılıp hiç gecikmeden sonuca bağlanması şart hale gelmiştir...

Zira şu anda öncelik devlet otoritesi ve halkın sağlığı ile ekonomik geleceğidir!

MESAJ KUTUSU

Sayın Teberrüken ULUÇAY, Cumhuriyet Meclisi’nin 50 vekilin cep telefonu faturalarını toplam ödeme miktara ne kadardır? Bu geleneğin artık kaldırılması konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Hadi partilere devlet yardımlarını bir nebze anlarız ama bu konuda vatandaştan kimse anlayış beklemesin.

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, önceki günkü bakanlar kurulu toplantısında bir bakan arkadaşınız ile fena halde tartıştığınız konuşuluyor. Bakalım böyle giderse devlet çalışanlarının maaşlarının ödenmesi risk altına girince kendilerinin alacağı tavır ne olacaktır. Bu arada düğün hazırlıkları da boşa gitti, ne büyük talihsizlik değil mi?

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Sayın Mustafa AKINCI, seçim konuşmalarında hükümete krizi yönetemedikleri konusunda sağlam eleştiriler yaptığınız dikkatlerden kaçmıyor. Ancak bu seçim hükümet seçimi değil. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Rumların bazı ülkelerde yaptığı anlaşmalar konusunda da görüşlerinizi öğrenmek isteriz.

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Sayın Ali ÖZOK, karantina merkezi olarak hizmet veren yurtlarınızda çalışan sayısında takviyede bulunmanız öneriliyor. Zira bu konudaki şikayetler her geçen gün artmaya başladı, gecikmeden önlem almakta yarar görüyoruz.

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Sayın Anıl Cem URLU, bir bankadan gelen transfer teklifini kabul edip önümüzdeki haftadan itibaren burada görev başı yapacağınızı duyduk hayırlara vesile olsun. Sizde bu enerji ve tecrübe varken sektörde önünüzdeki kapılar ardına kadar açık olacaktır.

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Sayın Kudret ÖZERSAY, dünkü bir canlı yayında mahkumlar için şartlı tahliye kararını değerlendirebileceği mesajı vermeniz bir çok mahkum ve ailesi için umut kapısı olmuş. Şimdi söylemlerin eyleme dönüşmesini bekleyen yüzlerce insan var geciktirmeyin deriz!

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Sayın Özlem GÜRKUT, ay sonu yapılacak olan birlik genel kurulunda karşınızda güçül bir rakibin hazırlandığını biliyor muydunuz? Bu arada kurulun pandemi nedeniyle ertelenmesi gerektiğini söyleyenler de yok değil.

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Sayın Erden AŞARDAĞ, bazı ortak dostlarımızdan selamınızı aldık teşekkür ederiz. Bazı konuları aracı vasıtası ile değil de yüz yüze konuşursak birbirimizi muhakkak ki çok daha iyi anlayacağız. Biz tüm bilim adamlarından eleştiri yanında katkı da bekleriz...

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Sayın Tolga ATAKAN, müsteşarlık makamı artık boş kalınca yerini doldurmak için ciddi bir araştırma içine girdiğiniz konuşuluyor. Aslında öyle birisi var ve çok yakınınızda duruyor, bir teklif edin bakalım kabul edecek mi?

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Sayın Bertan ZAROĞLU, bazı manşetlere bile konu olan pozitif vakanızda filmlerin temiz çıktığını ve çok yakında geri döneceğiniz haberlerini memnuniyetle öğrendik. Konu sağlık ve afiyet olunca görüş ayrılıkları bile yeni gelince birleşebiliyor değil mi? Allah sizi sevdiklerinize bağışlasın...

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Sayın Siber SİBEL, seçim mücadelesi at başı geçeceği tahminleri yapılırken yönlendireceğiniz oylar şimdi daha bir önem kazandı. Bu konuda pek yakında kapınızın birden fazla çalacağından emin olabilirsiniz...

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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşalı yapılan su kesintileri konusunda bir program yapılması ve bundan kendilerini de haberdar edilmesini belirten mesajlar göndermeye başladı. Konuyu en kısa zamanda değerlendirmeniz bekleniyor...