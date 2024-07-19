Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma, tasarruf suçlarından tutuklanan Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah bugün sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde GAÜ araç otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, emare olarak alınan uyuşturucunun analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı Chinonso Emmanuel Obıorah suçsuz olduğunu, sadece Samuel Nnahe’yı istediği yere bıraktığını, uyuşturucudan haberi olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.