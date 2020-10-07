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Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlıları 2 gün daha tutuklu!

Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubıko, Ifeanyı Vıncent Onyema ve Halima Diya Ajikobi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
Gönyeli'deki uyuşturucu olayı zanlıları 2 gün daha tutuklu!
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KAMALI HABER

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı 1 Oluwasegun Samuel Amuleya, zanlı 2 Innocent Onyemauche Nwokenkwo, zanlı 3 Moses Onwubıko, zanlı 4 Ifeanyı Vıncent Onyema ve zanlı 5 Halima Diya Ajikobi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 6.10. 2020 tarihinde Gönyeli’de ikamet ettiği apartmanda zanlılar 1,2 ve 5’in kaldığı dairede mahkeme emriyle yapılan aramada zanlı 1’in yatak odasında 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2’nin pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 1’in konu maddeleri zanlı 3’den 300 Euro karşılığında aldığı ve uyuşturucuları sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı 3’ün Gönyeli’deki ikametgahının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 1, 2, 4’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Son Güncelleme: 07.10.2020 15:11
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Gönyeli UyuşturucuOluwasegun Samuel AmuleyaOnyemauche NwokenkwoMoses OnwubıkoIfeanyı Vıncent OnyemaHalima Diya Ajikobi
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